Paris FC / PSG – Les notes des joueurs du PSG dans la presse

Pour son dernier match de la saison en Ligue 1, le PSG s’est incliné contre le Paris FC (2-1). Un match très terne du côté des Rouge & Bleu à vite oublier.

Treize jours avant d’affronter Arsenal en finale de la Ligue des champions, le PSG affrontait le Paris FC hier soir dans le cadre de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Dans un match sans enjeux, le club de la capitale s’est incliné après avoir mené au score (2-1). Pour ce troisième derby parisien de la saison, Luis Enrique avait décidé de titulariser plusieurs cadres en perspective du 30 mai. En défense centrale, Marquinhos a été plutôt performant, réalisant plusieurs sauvetages salvateurs et en réussissant à s’imposer dans les duels aériens. Il a obtenu un 6 dans L’Equipe et un 5,5 dans Le Parisien. Ce dernier a analysé la rencontre du capitaine du PSG. « Exceptionnellement titulaire axe gauche, le capitaine n’a pas semblé perturbé par ce changement. Serein et juste dans ses interventions, le Brésilien s’est notamment illustré avec un bon retour défensif dans la surface (64e). Difficile de l’incriminer sur les buts du PFC. » À ses côtés, Illia Zabarnyi s’est montré intéressant, comme lors de ses dernières sorties. L’international ukrainien a bien pris la mesure des attaquants et a rarement été pris à défaut. Il a obtenu un 6 dans le quotidien sportif et un 5 dans le quotidien francilien.

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Matvey Safonov solide dans ses buts

Contre le Paris FC, Luis Enrique avait décidé de titulariser le jeune titi du PSG, Dimitri Lucea, dans le couloir gauche de la défense. Mis en difficulté par la vivacité de Jonathan Ikoné, il n’a pas lâché et a réussi à petit à petit à bien tenir son côté. Il a aussi fait apprécier son jeu au pied sur plusieurs séquences. Il a malheuresement dû quitter ses partenaires à la mi-temps après avoir subi un choc à la tête. Il a obtenu un 5 dans L’Equipe et un 4 dans Le Parisien. « Pour sa première titularisation avec le PSG, le défenseur de 19 ans avait un gros duel à négocier face à un Ikoné très en jambes, et ça n’aura pas été une partie de plaisir. Coupable de quelques approximations (9e), le Titi parisien a été mis en difficulté par la vivacité de son adversaire. Malgré tout, il n’a pas relâché ses efforts et a tenté de résister comme il a pu grâce à son énergie », analyse le quotidien francilien. Dans les buts, Matvey Safonov a été dans la lignée de son match à Lens. Il a réalisé plusieurs parades importantes. Il a reçu 5 dans L’Equipe et 5,5 dans Le Parisien. Seul buteur du PSG dans ce match, Bradley Barcola a été le Parisien le plus dangereux même s’il a encore été en difficulté dans ses duels. Il ne semble pas encore être totalement remis de sa blessure à la cheville contractée le 17 mars dernier contre Chelsea. « S’il a été le premier Parisien à se mettre en évidence sur une frappe du gauche un peu trop écrasée (2e), l’ailier français est ensuite retombé dans ses travers du moment en première période. Le numéro 29 a manqué de conviction dans ses initiatives et s’est montré beaucoup trop timide avec le ballon. Heureusement, il s’est remis la tête à l’endroit dès le retour des vestiaires en ouvrant le score dans la surface (50e) », analyse Le Parisien, qui lui a attribué un 5,5. L’Equipe a été plus généreuse avec un 6.