Parrot : « Factuellement, le PSG a fait le choix de la Ligue des champions »

La demande de report du PSG pour son match contre Lens fait beaucoup parler. Benjamin Parrot, directeur général du RC Lens, estime que le PSG privilégie la Ligue des champions à la Ligue 1.

Le 11 avril prochain (17 heures, beIN SPORTS 1), le PSG doit se déplacer à Lens dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Mais le club de la capitale a fait une demande de report à la LFP afin de pouvoir préparer au mieux sa double confrontation en quarts de finale de la Ligue des champions contre Liverpool. Une demande qui n’a pas plu au RC Lens, qui ne compte pas voir ce choc, qui pourrait décider du titre de champion de France, reporté. Dans une interview accordée à L’Equipe, Benjamin Parrot, directeur général du RC Lens, a évoqué cette demande de report du PSG.

La demande de report du PSG

« D’abord, pour être clair, on n’a rien contre le PSG, ils sont dans leur bon droit de faire cette demande. Mais factuellement, le PSG a fait le choix de la Ligue des champions, comme Canal+, son diffuseur. Maintenant, si la LFP ne défend pas la Ligue 1, qui va la défendre ? Si elle ne défend pas la continuité et le respect de ce qu’est la Ligue 1, qui va le faire ? Que la LFP, garante de la compétition, puisse avoir des décisions changeantes, ça pose la question de l’équité sportive. Nous, quand on commence la saison, on a le dixième budget, on bâtit un effectif et une stratégie pour jouer le Championnat et la Coupe de France. Que le champion d’Europe en titre puisse au printemps se retrouver encore engagé en Coupe d’Europe, c’est une bonne nouvelle, mais elle n’est pas imprévisible. Or, aujourd’hui, on va demander de modifier un calendrier connu, pour lequel une programmation a été faite. On se rend compte que la Ligue 1 devient la variable d’ajustement de la Ligue des champions. »

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Nos échanges avec la LFP et le PSG ?

« Le Paris-Saint-Germain a fait une demande officielle de report et a préalablement contacté notre club. Plus précisément, la direction générale du PSG a appelé Joseph (Oughourlian, le président propriétaire) samedi matin. Nous avons reçu la demande, nous l’avons étudiée, nous avons répondu que notre choix était de maintenir le calendrier, dans un respect de la compétition. Parce que si on décale ce match, au 6 ou au 13 mai, les dates proposées, ça voudrait dire qu’on n’aurait pas de compétition pendant quinze jours et qu’après on enchaînerait les rencontres. Quand on décale, normalement les deux intéressés sont d’accord, comme Nantes qui a donné son consentement (pour déplacer PSG-Nantes du 15 mars au 22 avril). Là, on est dans un cas où l’un des intéressés ne peut pas avoir voix au chapitre. Que le PSG fasse la demande c’est une chose, mais que la LFP y accède à un stade aussi avancé de la saison… Aussi est-ce que ce même débat aurait lieu si Paris avait 15 points d’avance ? Ils feraient peut-être simplement tourner leur effectif. »

Envoyé l’équipe U19 si le match est reporté ?

« À cet instant, ça n’a pas du tout été évoqué. On est plus des démocrates que des révolutionnaires, mais si on est perçus comme tel, c’est parce qu’on veut juste faire valoir le bon sens. Tout le monde s’efface parce que la force de l’habitude fait qu’on ne questionne plus. La LFP, généralement, se compare à l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne, mais aucune de ces ligues n’a ce fonctionnement. On veut juste rappeler que derrière l’enjeu des clubs européens, il y a des victimes collatérales : ceux qui ont bâti des effectifs par rapport à ce à quoi ils étaient engagés. L’instance censée préserver l’équité du Championnat dit : « Attention, là, il y a une autre compétition qui est très importante pour tout le monde. Donc vous, adaptez-vous. » L’enchaînement des matches, on va le prendre, mais nous, sans la même profondeur de banc. Ce n’est pas juste. »





























