Pas de blessure importante pour Bradley Barcola

Remplacé en seconde période lors de la victoire renversante du PSG face à Tottenham en Supercoupe d’Europe, Bradley Barcola ne souffre d’aucune blessure importante.

Le PSG lance parfaitement sa saison 2025-2026. Avec seulement une semaine de préparation dans les jambes, les joueurs de Luis Enrique ont dû puiser dans leur ressource mentale pour renverser Tottenham en Supercoupe d’Europe. Menés 0-2 à la 84e minute de jeu, les champions d’Europe ont réalisé un finish grandiose avec des réalisations de Lee Kang-In (85e) puis Gonçalo Ramos (90e+4) avant de l’emporter lors de la séance des tirs au but (2-2, TAB 4-3). Titulaire au coup d’envoi, Bradley Barcola a été l’un des offensifs parisiens les plus remuants de cette rencontre.

Rien de grave pour Barcola

Cependant, l’ailier de 22 ans a dû quitter ses partenaires à la 68e minute de jeu. Sur une frappe où il pensait réduire la marque, avant de voir son but être annulé pour une position de hors-jeu de Fabian Ruiz sur l’action, l’international français a grimacé avant de quitter la pelouse en boitant, remplacé par Ibrahim Mbaye. De quoi craindre un soucis physique pour l’ancien Lyonnais. Mais selon les informations de RMC Sport, confirmées par le PSG à la fin du match, Bradley Barcola n’a rien de grave, sans donner plus de détails. Une bonne nouvelle pour le joueur et Luis Enrique. Reste à savoir si le numéro 29 des Rouge & Bleu sera disponible pour le déplacement sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche (20h45) à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1, conclut le média sportif. De repos ce jeudi, les Parisiens retrouveront le Campus PSG vendredi à J-2 de leur entrée en lice dans le championnat de France.