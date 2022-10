Pas de changement de système pour le PSG contre Benfica ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Benfica dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans Lionel Messi, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Renato Sanches. Malgré ça, le coach parisien ne devrait pas changer de système.

Lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le PSG voudra se défaire du Benfica afin de prendre ses distances avec son adversaire du soir et se rapprocher de la qualification en huitièmes de finale. Pour cette rencontre contre les Portugais, Christophe Galtier devra faire sans Lionel Messi. Touché au mollet contre les Lisboètes la semaine dernière, l’Argentin (35 ans) n’est pas suffisamment remis pour demain. Pour le remplacer, le coach parisien devrait faire confiance à Pablo Sarabia selon les informations de l’Equipe.

La même organisation que depuis le début de la saison

Le quotidien sportif explique que le PSG devrait se présenter dans la même organisation que depuis le début de la saison. Gianluigi Donnarumma gardera les buts. Le portier italien sera défendu par Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira. Les rôles de pistons seront confiés à Achraf Hakimi et Juan Bernat. Marco Verratti et Vitinha officieront au milieu de terrain. Au côté de Sarabia, Neymar et Kylian Mbappé mèneront l’attaque.