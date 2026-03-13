Pas de contact entre le clan Dembélé et Manchester City

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé attise les convoitises des plus grands clubs européens. Il n’y a pas de contact entre son entourage et Manchester City.

Ousmane Dembélé est le meilleur joueur au monde. Auteur d’une année 2025 historique, le numéro 10 du PSG a reçu toutes les récompenses individuelles possibles, avec en point d’orgue le Ballon d’Or. Performant sur le terrain avec les Rouge & Bleu, l’international français attise les convoitises des plus grands clubs européens. Les dirigeants parisiens aimeraient le prolonger, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu. Pour l’instant, les discussions n’auraient pas encore commencé.

Son agent a rencontré le directeur sportif de Man City

Ces derniers jours, une photo de Moussa Sissoko, son agent, avec Hugo Viana, directeur sportif de Manchester City, a circulé sur les réseaux sociaux. Certains médias ont repris cette dernière et se sont demandé si cette rencontre était au sujet du numéro 10 du PSG et d’un possible intérêt du club anglais pour Ousmane Dembélé. Il n’en serait rien. En effet, ce vendredi matin, Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, indique que cette rencontre entre Moussa Sissoko et Hugo Viana ne portait pas sur un éventuel transfert d’Ousmane Dembélé à Manchester City. À ce stade, aucune discussion ni aucun contact n’ont eu lieu avec Manchester City, conclut Fabrizio Romano.