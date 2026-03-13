Dembélé
Image : psg.fr

Pas de contact entre le clan Dembélé et Manchester City

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 mars 2026

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé attise les convoitises des plus grands clubs européens. Il n’y a pas de contact entre son entourage et Manchester City.

Ousmane Dembélé est le meilleur joueur au monde. Auteur d’une année 2025 historique, le numéro 10 du PSG a reçu toutes les récompenses individuelles possibles, avec en point d’orgue le Ballon d’Or. Performant sur le terrain avec les Rouge & Bleu, l’international français attise les convoitises des plus grands clubs européens. Les dirigeants parisiens aimeraient le prolonger, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Rouge & Bleu. Pour l’instant, les discussions n’auraient pas encore commencé.

PSG – Nasser al-Khelaïfi évoque la situation contractuelle d’Ousmane Dembélé
canalsupporters.com

Son agent a rencontré le directeur sportif de Man City

Ces derniers jours, une photo de Moussa Sissoko, son agent, avec Hugo Viana, directeur sportif de Manchester City, a circulé sur les réseaux sociaux. Certains médias ont repris cette dernière et se sont demandé si cette rencontre était au sujet du numéro 10 du PSG et d’un possible intérêt du club anglais pour Ousmane Dembélé. Il n’en serait rien. En effet, ce vendredi matin, Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, indique que cette rencontre entre Moussa Sissoko et Hugo Viana ne portait pas sur un éventuel transfert d’Ousmane Dembélé à Manchester City. À ce stade, aucune discussion ni aucun contact n’ont eu lieu avec Manchester City, conclut Fabrizio Romano

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas13 mars 2026

Articles similaires

NBA Paris Game 2025

Le PSG va déposer une enchère pour acquérir la future franchise NBA parisienne

13 mars 2026
Hakimi kvaratskhelia

PSG – Achraf Hakimi bientôt suspendu en Ligue 1

13 mars 2026
Kvara

Info à la Une – Les secrets de la masterclass de Khvicha Kvaratskhelia

13 mars 2026
PSG forum de nuit

Communauté CS – Le forum de nuit

12 mars 2026
Bouton retour en haut de la page