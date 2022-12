Enzo Fernandez a été la révélation de la Coupe du Monde. Le joueur du Benfica a été élu meilleur jeune de la compétition et a attisé les convoitises des plus grands clubs européens. Mais il pourrait ne pas bouger cet hiver.

Très performant avec le Benfica depuis le début de la saison, Enzo Fernandez a réalisé une très belle Coupe du monde avec l’Argentine, remportant la compétition et étant élu meilleur jeune de la compétition. Des performances qui ont attisé les convoitises des plus grands clubs européens. Le PSG, le Real Madrid le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Arsenal et l’Inter auraient manifesté un intérêt auprès de son agent.

Enzo Fernandez ne voudrait pas partir cet hiver

Le club lisboète ne le lâchera que si un club lève sa clause de départ, 120 millions d’euros. Mais selon les informations de Record, le principal intéressé ne voudrait pas quitter le Benfica lors de ce mercato hivernal. Ce dernier, après la Coupe du monde, rêve de remporter la Ligue des Champions et est convaincu que son club actuel peut aller au bout de la compétition, lui qui a terminé premier de son groupe devant…le PSG.