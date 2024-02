Pas de grande star recrutée en cas de départ de Mbappé ?

Depuis hier, le nom de Kylian Mbappé vampirise l’actualité du PSG. L’attaquant aurait décidé de rejoindre le Real Madrid la saison prochaine. Si c’était le cas, les dirigeants parisiens ne souhaiteraient pas recruter une grande star.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé aurait décidé de rejoindre le Real Madrid, libre de tout contrat, à la fin de son contrat à Paris, selon plusieurs médias. Du côté des Rouge & Bleu, on explique que le joueur n’a pas communiqué à sa direction son choix pour son futur. En effet, l’été dernier, l’attaquant avait promis à Nasser Al-Khelaïfi qu’il serait le premier informé lorsque Kylian Mbappé aurait fait son choix. Ce dimanche après-midi, Le Parisien évoque le mercato estival parisien si jamais son meilleur buteur le quitte dans cinq mois. Et selon le quotidien francilien, le PSG s’est préparé au possible départ de Kylian Mbappé. « En interne, on affirme vouloir poursuivre la politique de recrutement autour de jeunes talents aussi prometteurs qu’impliqués dans le projet du club de la capitale. En lisant entre les lignes, cela signifie que le champion de France ne recrutera pas de grande star. »

A voir aussi : Les dernières informations sur le dossier Mbappé

Campos toujours au PSG si jamais Mbappé part ?

Le quotidien sportif se demande si Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, sera toujours là au prochain mercato si Mbappé quittait les Rouge & Bleu, mais également quel sera le poids de Luis Enrique sur le recrutement. « Les deux hommes fonctionnent de concert et dialoguent régulièrement sur les besoins de l’équipe mais lors de la fenêtre de transfert hivernal, c’est le technicien espagnol qui a fait part de ses desiderata en matière de recrutement. » Malgré les recrutements de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le coach espagnol préfère faire jouer Kylian Mbappé en numéro 9, n’étant pas convaincu par les deux attaquants. Si Mbappé part, le PSG devra lui trouver un remplaçant capable d’être à l’aise dos au but, de combiner, décrocher et libérer des espaces, « si le plan de jeu n’a pas évolué d’ici là. »

Xavi Simons n’attendra pas le choix de Mbappé pour décider de son avenir

Le Parisien se demande si Victor Osimhen pourrait intéresser Luis Enrique. Et le quotidien francilien indique que si l’ancien lillois, qui risque d’être sur le marché cet été, « travaille bien sans ballon, il est surtout un attaquant de rupture, de profondeur et un finisseur redoutable. » Le Parisien explique que le PSG pourrait également se renforcer sur le poste d’ailier gauche, même si Bradley Barcola affiche de très belles choses depuis plusieurs semaines. L’été dernier, le PSG avait rapatrié Xavi Simons avant de le prêter à Leipzig. « Son retour dans la capitale était aussi bien une manière de préparer l’avenir avec un joueur qui aime le club qu’une opportunité financière sur une potentielle revente. » Auteur d’une nouvelle belle saison en Allemagne (7 buts et 9 passes décisives en 27 matches), ses dirigeants actuels aimeraient le conserver. L’international néerlandais n’a pas encore fait de choix pour son avenir, mais « parmi ceux qui le connaissent, on assure qu’il n’attend pas de savoir ce que fera Mbappé pour trancher. » Capable d’évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque et au milieu, son profil à tout pour plaire à Luis Enrique, conclut Le Parisien.