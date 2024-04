Pas de menace avérée d’attentat autour de PSG / Barcelone

Ce soir, le PSG reçoit le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre au-dessus de laquelle plane une menace terroriste. Le gouvernement a tenu à se montrer rassurant.

Trois ans après, le PSG retrouve les quarts de finale de la Ligue des champions en recevant – au Parc des Princes – le FC Barcelone ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1). Au dessus de cette rencontre plane une menace. En effet, dans un message publié par le biais d’une de ses agences de communication, l’Etat islamique a appelé à attaquer tous les stades concernés en Europe. Hier, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a expliqué que le dispositif de sécurité autour de ce match sera considérablement augmentée. Des forces de la BRI doivent aussi appuyer les forces de l’ordre déployées dans le périmètre sous très haute surveillance du Parc des Princes.

« Notre prudence et notre responsabilité restent de chaque instant »

À quelques heures de la rencontre entre le PSG et le FC Barcelone, le gouvernement, via sa porte-parole – Prisca Thevenot – a pris la parole à ce sujet en se montrant plus rassurante. « Il n’y a pas, et ça a été rappelé par le ministre de l’Intérieur tout à l’heure en Conseil des ministres, de menace avérée, mais notre prudence et notre responsabilité restent de chaque instant », a expliqué la ministre lors du compte rendu du Conseil des ministres, dans des propos relayés par Le Parisien. Le quotidien francilien indique qu’au total, sept unités de forces mobiles seront mobilisées pour assurer la sécurité du match, ainsi que des unités spécialisées, dont la BRI, soit environ un millier de policiers. Le Parisien conclut en expliquant que les deux premiers quarts de finale de Ligue des champions, entre le Real Madrid et Manchester City (3-3) et Arsenal contre le Bayern (2-2), également visés par des menaces, « se sont déroulés mardi sans incident. »