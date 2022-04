Pas de mouvement attendu au PSG avant début mai

En cette fin de saison 2021-2022, le PSG a pour seul objectif de remporter le 10e titre de champion de France de son histoire. Un trophée quasiment acquis tant les Parisiens possèdent une large avance sur leurs poursuivants au classement. Mais à l’issue de cet exercice décevant sur le plan sportif, de nombreux changements sont attendus chez les Rouge & Bleu suite à la nouvelle désillusion en 8es de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Mais, les supporters parisiens devront encore se montrer patients avant de voir les premières décisions prises au sein du club. En effet, aucun mouvement n’est attendu lors de ce mois d’avril, comme le rapporte Gilbert Brisbois : « Au PSG, on fait savoir que pendant la période du Ramadan, les décideurs, dont Nasser al-Khelaïfi, sont au Qatar, donc rien ne bougera avant début mai », précise le journaliste dans l’After Foot. Pour rappel, le Ramadan prendra fin le dimanche 1er mai au soir.

Ainsi, aucun mouvement ne devrait avoir lieu dans l’organigramme du club lors de ce mois d’avril et certains dossiers seront mis en attente jusqu’au début du prochain mois. Si Nasser al-Khelaïfi va être maintenu à son poste de président, les situations de Leonardo et Mauricio Pochettino sont différentes. Vivement critiqués ces derniers temps, le directeur sportif et l’entraîneur pourraient être les deux premières victimes de la révolution attendue au sein du PSG. Le dossier Kylian Mbappé pourrait aussi être en stand-by dans les semaines à venir. En fin de contrat en juin, la prolongation du numéro 7 est l’objectif principal des décideurs parisiens.