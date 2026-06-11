Pas de nouveau restock du maillot back-to-back du PSG

Le 30 mai dernier, le PSG s’est offert une deuxième Ligue des champions de suite. À l’issue de cette dernière, il avait édité un maillot spécial back-to-back. Ce dernier, qui a eu un grand succès, ne sera plus réimprimé.

Le PSG est sur le toit de l’Europe depuis deux ans. Après avoir remporté sa première Ligue des champions la saison dernière en surclassant l’Inter Milan en finale (5-0), le club de la capitale a réalisé le back-to-back en écartant Arsenal sur la pelouse de la Puskas Arena de Budapest (1-1, 4 t.a.b. à 3). Après ce succès, le PSG a édité plusieurs produits liés à cette double victoire, dont un maillot collector avec un design spécial sur le dos et les deux étoiles au-dessus du logo. Dès sa commercialisation, cela a été un succès et il a très rapidement été en rupture de stock dans les boutiques et sur le store en ligne.

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Le PSG veut en faire un objet collector

Il y a quelques jours, le PSG avait fait savoir qu’il y aurait un restock de ce maillot mais uniquement sur sa boutique en ligne. Et encore une fois, ils sont très rapidement partis. Auprès d’Ici Paris Île-de-France, le PSG a fait savoir qu’il n’y aurait plus de restock de ce maillot, qui va désormais devenir un objet collector. Auprès de la radio francilienne, Emmanuel Rognon, responsable du merchandising PSG, a expliqué : « On a été très surpris de voir ces files d’attente, encore plus longues que l’année dernière. Il n’y aura plus de réassort : le but n’était pas d’en faire un produit de grande consommation. »