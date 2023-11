Pas de nouvelle offre de prolongation du PSG pour Mbappé ?

En cette trêve internationale, l’actualité tourne plus sur les sélections nationales que sur le PSG. Mais la presse espagnole n’est jamais loin pour rallumer la flamme. Ce jeudi, c’est AS qui relance encore une fois le dossier Kylian Mbappé.

Lors de sa prolongation de contrat avec le PSG en mai 2022, Kylian Mbappé avait signé un contrat de deux ans avec les Rouge & Bleu, plus une année en option qu’il était le seul à pouvoir lever. Cet été, il a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne comptait pas lever cette dernière. Il a alors été écarté du groupe professionnel, ses dirigeants lui expliquant qu’il ne comptait pas le voir partir libre en juin 2024 et que soit il prolongeait, soit il était vendu. Après plusieurs semaines d’affrontement, les deux parties ont trouvé un accord et le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu au pu réintégrer le groupe. Malgré ça, la question de son avenir n’est toujours pas levée. Le PSG souhaiterait le prolonger, le joueur ne serait pas contre, mais veut prendre le temps de la réflexion pour savoir ce qui sera le meilleur pour son avenir.

C’est lui qui doit lever son option s’il veut rester au PSG

En cette période un peu creuse au niveau des informations autour du PSG et des clubs en général, trêve internationale oblige, la presse espagnole et plus particulièrement madrilène a tenu à réveiller un peu tout ça avec une information sur le dossier Kylian Mbappé. Selon les informations de AS, le PSG ne souhaiterait plus faire d’offre de prolongation à son numéro 7. S’il veut continuer dans la capitale française, il doit activer de lui-même son année en option dans son contrat. AS explique que le PSG ne peut de toute façon pas proposer un nouveau contrat à Kylian Mbappé, qui possède déjà un contrat XXL depuis sa dernière prolongation. AS indique que le PSG veut évidemment conserver son attaquant et qu’il compte le convaincre de lever son option sportivement, en lui expliquant qu’au Real Madrid, il ne pourra pas combler son envie de jouer sur le côté gauche de l’attaque, place réservée à Vinicius JR. Le quotidien madrilène explique également que du côté du Real, on est serein dans ce dossier. Les dirigeants madrilènes passeront à l’attaque à partir du 1er janvier, quand Kylian Mbappé sera en mesure de négocier avec les clubs qu’il souhaite. As conclut en expliquant que ce dossier Mbappé risque encore une fois de faire parler pendant de très long mois.