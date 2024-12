Actuellement 25e de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a encore deux matches pour se qualifier en barrage de la C1. S’il recrute cet hiver, ses nouvelles recrues ne pourront pas participer à ces deux matches.

Même s’il a remporté son match contre le RB Salzbourg mardi soir (0-3), le PSG est toujours virtuellement éliminé de la Ligue des champions, lui qui se classe actuellement à la 25e place de la compétition européenne. Le club de la capitale a deux matches pour se qualifier pour les barrages, la réception – au Parc des Princes – de Manchester City, le 22 janvier prochain, puis une semaine plus tard, le déplacement à Stuttgart. Ces deux rencontres se dérouleront en plein mercato hivernal. Si jamais le PSG et les 33 autres équipes se renforcent lors de cette période, elles ne pourront pas aligner leurs nouvelles recrues lors des deux derniers matches de la phase de ligue de la Champions League.

Eligible qu’à partir des barrages

En effet, comme le rapporte RMC Sport, le règlement de l’UEFA est très clair à ce sujet. L’inscription de trois nouveaux joueurs est autorisée seulement après la fin de la phase de poule. Ceux-ci seront éligibles à partir des barrages et durant la phase éliminatoire. Dans son 32.01, l’instance du football européen indique qu’après : « l’achèvement de la phase de ligue et avant le début de la phase à élimination directe, un club peut inscrire au maximum trois nouveaux joueurs qualifiés pour les matches restants de la compétition en cours. Ces inscriptions doivent être faites jusqu’au 6 février 2025 (à minuit) au plus tard. » RMC Sport rappelle que les clubs, dont le PSG, doivent inscrire au maximum 25 joueurs sur une liste A, en comprenant huit joueurs formés localement.