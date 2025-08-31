Pas de premier titre pour le PSG Handball cette saison

Hier soir, le PSG Handball commençait sa saison 2025-2026 avec le Trophée des champions contre Montpellier. Les Parisiens se sont finalement inclinés (23-29).

Le PSG Handball commençait sa saison 2025-2026 avec le Trophée des champions contre Montpellier. Le début de match est serré, les deux équipes se répondant coup pour coup (5-5, 10e). À Limoges, les Parisiens vont ensuite voir les Montpelliérains prendre un léger avantage (9-11, 21e). Les coéquipiers de Luka Karabatic vont tenter de revenir au score avant la mi-temps, mais en vain. Ils rentrent aux vestiaires en étant menés de trois buts par Montpellier (13-16).

Le PSG n’a jamais réussi à revenir dans le match

En seconde période, les joueurs du PSG Handball vont tenter de revenir dans le match, mais Montpellier maîtrise bien son sujet et arrive à repousser les tentatives de rapprochement parisiennes (17-21, 40e). Lors de ce second acte, les Parisiens vont avoir du mal à faire trembler les filets et donc à faire douter les Montpelliérains (19-24, 50e). Le PSG Handball s’incline finalement de six buts (23-29) et ne remporte pas leur premier trophée de la saison. Les Parisiens retrouveront les parquets avec un déplacement à Caen dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France le 2 septembre prochain avant de lancer sa saison de Liqui Moly Starligue le 6 septembre avec la réception de Dunkerque.