Pas de recrue pour le PSG lors du mercato hivernal ?

Le PSG va reprendre la compétition dans trois jours avec la réception de Strasbourg en Ligue 1. Le PSG qui pourrait jouer sa deuxième partie de saison sans nouvelle tête dans son effectif.

Après plus d’un mois sans match, en raison de la Coupe du Monde, le PSG va retrouver les terrains mercredi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360) avec la réception de Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Invaincus depuis le début de la saison, les Parisiens voudront poursuivre pour bien lancer leur deuxième partie de saison. Club attractif depuis de très nombreuses années, il est associé à un très grand nombre de joueurs quasiment quotidiennement. Mais les Rouge & Bleu ne devraient pas se renforcer lors du mercato hivernal qui va ouvrir ses portes dans quelques jours.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Le PSG ne travaille pas activement pour recruter cet hiver. Il concentrera plutôt sur le mercato d’été pour recruter. Selon le spécialiste du mercato, le club de la capitale n’a jamais ouvert de pourparlers concret pour tenter de recruter Joao Felix, qui aimerait quitter l’Atlético de Madrid dès cet hiver. Du côté de Matteo Moretto indique que le club madrilène demande entre 130 et 140 millions d’euros pour laisser partir l’international portugais. Le journaliste pour Revelo indique aussi que les Colchoneros pourraient accepter un prêt avec obligation d’achat lors de ce mercato hivernal. Autre nom très souvent associé au PSG, Milan Skriniar. Le défenseur central, en fin de contrat en juin 2023 avec l’Inter Milan, fait toujours partie des cibles des dirigeants Rouge & Bleu pour renforcer son effectif, conclut Fabrizio Romano.

