Pas de recrutement du PSG pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia ?

Gravement blessé au genou, Khvicha Kvaratskhelia ne sait pas encore s’il rejouera cette saison. Malgré ce coup dur, le PSG ne devrait pas recruter cet hiver.

Lors de la victoire du PSG contre le FC Barcelone (4-2) lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia s’est gravement blessé au genou droit. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l’international géorgien sera absent de nombreux mois. Opéré avec succès il y a quelques jours, l’ancien Napolitain a entamé sa convalescence. Avec l’absence de l’un de ses cadres, le PSG pourrait envisager de recruter lors du mercato hivernal.

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Une seule condition pour bouger lors du mercato hivernal

Mais selon les informations d’Olivier Tallaron, journaliste spécialiste du PSG pour Canal Plus, le PSG ne se positionnera sur aucun joueur pour remplacer l’ancien Napolitain lors du mois de janvier. La seule possibilité pour voir le PSG renforcer son secteur offensif serait une nouvelle blessure importante d’un élément majeur. Comme la saison dernière, une opportunité de marché pourrait faire changer d’avis les dirigeants parisiens.