Pas de sanction pour Luis Campos après son craquage ?

À la mi-temps de la rencontre entre le PSG et Lens, Luis Campos a eu des mots avec des membres de l’équipe lensoise. Mais le conseiller sportif parisien ne devrait pas être sanctionné.

Hier, le PSG s’est imposé contre le RC Lens (1-0) pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Cette rencontre a été marquée par la nervosité des Lensois. À la mi-temps de ce match, Luis Campos a crié à plusieurs reprises « Fermez là » en direction des Lensois qui rentraient dans leur vestiaire. Florian Sotoca et Brice Samba sont venus parler au conseiller sportif du PSG et lui ont expliqué qu’il n’avait pas à s’exprimer comme ça. Après quelques secondes de flottements, tout est rentré dans l’ordre.

Les délégués ont tenu à revoir les images

Ce dimanche, RMC Sport explique que selon ses informations, le dirigeant du PSG ne s’expose pour le moment à aucune sanction. « Il ne tient aucun propos insultant et ne s’en prend pas non plus à un officiel », indique le média sportif. Les délégués, présents sur une partie de cet incident, ont tenu à revoir les images afin d’éventuellement notifier quelque chose à ce sujet dans le rapport du match. Il n’en est rien. En théorie, la commission de discipline peut être saisie a posteriori par différentes commissions de la LFP, ce qui est très peu probable dans ce cas, conclut RMC Sport.