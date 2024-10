Pas de supporters du PSG à Marseille pour le Classico

Dans un peu plus d’une semaine, le PSG se rendra à Marseille pour jouer le premier Classico de la saison. Sans surprise, ses supporters sont interdits de déplacement.

Avec la fin de la trêve internationale, le PSG va retrouver les terrains ce samedi avec la réception de Strasbourg pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Une semaine plus tard, le club de la capitale se déplacera à Marseille pour y défier l’OM pour le premier Classico de la saison. Sans surprise, les Rouge & Bleu devront faire sans leurs supporters au Stade Vélodrome. Ce jeudi, le ministère de l’Intérieur a publié un arrêté interdisant le déplacement des supporters du PSG dans la cité phocéenne le 27 octobre prochain, jour du match.

« Un risque réel et sérieux d’affrontement »

Dans cet arrêté, le ministère de l’Intérieur invoque l’animosité entre les supporters du PSG et de Marseille depuis de très nombreuses années, comme le rapporte RMC Sport. Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, « juge qu’il y a un risque réel et sérieux d’affrontement. » Dans cet arrêté, il est également expliqué qu’une partie des forces de l’ordre, privées de repos pendant toute la période des Jeux Olympiques, a dû être placée en repos, diminuant ainsi la ressource disponible pour assurer la sécurité autour du Vélodrome. Selon l’arrêté, « le dimanche 27 octobre 2024 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris-Saint-Germain ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes de la région d’Ile-de-France, d’une part et la commune de Marseille, d’autre part. »