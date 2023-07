Alors que la plupart des joueurs du PSG sont actuellement au Japon, les joueurs indésirables sont restés à Paris. Et ils ont été laissé au repos pour ce week-end.

Depuis lundi, les joueurs dont le PSG ne compte plus s’entraînent au Campus PSG alors que leurs coéquipiers ont décollé pour le Japon pour poursuivre leur préparation estivale. Kylian Mbappé fait partie de ce groupe, tout comme Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Julian Draxler ou encore Edouard Michut Pour le numéro 7 du PSG, la décision a été prise par les dirigeants parisiens de ne pas le convier pour la tournée en raison de son choix de ne pas lever la clause de prolongation de contrat dans son bail actuel. Le PSG souhaite qu’il prolonge, sinon il sera mis sur le marché. En effet, les dirigeants parisiens ne veulent pas le voir partir gratuitement dans un an.

Certains vont quitter la capitale française

Présent quotidiennement au centre d’entraînement du PSG à Poissy depuis lundi, Kylian Mbappé, qui s’arrête régulièrement pour signer des autographes et faire des photos avec les supporters présents devant le Campus PSG, et les autres « lofteurs » vont avoir un week-end de repos. Selon les informations de RMC Sport, il n’y a pas de séance programmée lors des deux prochains jours. Certains vont profiter de ce repos pour quitter la capitale française. C’es par exemple le cas de Kylian Mbappé, qui va prendre la direction de Monaco. Ils sont attendus lundi matin au centre d’entraînement parisien pour poursuivre leur préparation parallèle. Du côté du Japon, les Parisiens vont prendre la direction de la capitale, Tokyo, après avoir passé le début du summer tour à Osaka. Ils doivent jouer encore deux matches de préparation. Contre l’Inter Milan à Tokyo mardi (12h00) et contre Jeonbuk en Corée du Sud le 3 août (10 heures).