Pas d’étoile sur le maillot du PSG la saison prochaine ?

Avec la victoire en Ligue des champions, le PSG pourrait mettre une étoile sur son maillot. Si Nasser al-Khelaïfi n’a pas tranché, la tendance ne serait pas à cela.

Le 31 mai dernier, le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire contre l’Inter Milan (5-0). Avec ce sacre, le club de la capitale peut ajouter une étoile au-dessus du logo sur son maillot. S’il l’a fait pour les dix titres de champion de France ou bien sur le maillot collector pour le titre de champion d’Europe, le PSG n’a pas encore tranché sur le fait de l’incorporer à tous ses maillots dès la saison prochaine.

La tendance ne penche pas pour une étoile

Invité de C à Vous hier soir, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a été questionné à ce sujet. Et il a expliqué que si l’étoile sera présente sur les maillots du PSG lors de la Coupe du monde des clubs, il n’y avait pas encore eu de choix pour la suite. « Nous n’avons pas encore décidé pour l’étoile. On jouera avec pour la Coupe du monde. Mais on va être très humble. C’est une magnifique étoile mais le nom du club est plus grand que n’importe quelle étoile. Le nom est le plus important. » Selon Le Parisien, la tendance semble plutôt non même si le débat n’est pas encore tout à fait tranché, avance le quotidien francilien. Mais dans l’esprit des dirigeants, il est préférable de prendre comme référence le Real Madrid plutôt que l’OM. Le club madrilène, vainqueur à quinze reprises de la plus prestigieuse compétition européenne, n’arbore aucune étoile, tout comme le Barça ou Liverpool, conclut Le Parisien.