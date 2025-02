Pas d’Euro Espoirs cet été pour Désiré Doué ?

En très grande forme avec le PSG, Désiré Doué ne devrait pas participer à l’Euro Espoirs cet été. Et pour cause, la Coupe du monde des clubs se déroulera au même moment.

Après quelques mois d’adaptation, Désiré Doué a enfin lancé son aventure au PSG. Le milieu offensif affiche une forme étincelante depuis quelques semaines et est devenu un titulaire en puissance dans le onze de Luis Enrique. Une bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu dans cette longue saison 2024-2025. Alors que l’équipe de France A pourrait lui ouvrir ses portes en cas de continuité dans ses performances, le joueur de 19 ans ne devrait pas prendre part à la prochaine compétition avec les Espoirs.

Le PSG compte sur Doué pour la Coupe du monde des clubs

En effet, comme le rapporte RMC Sport, Désiré Doué ne participera pas à l’Euro Espoir 2025 cet été en Slovaquie (11-28 juin). Et pour cause, la Coupe du monde des clubs se disputera au même moment (15 juin-13 juillet aux Etats-Unis). « La question est vite tranchée. La Coupe du monde des clubs a l’avantage car c’est une compétition FIFA. Elle prime donc sur l’Euro Espoirs. Doué va faire le Mondial des clubs, le PSG compte sur lui », explique le média sportif Pour rappel, dans ce nouveau format de la Coupe du monde des clubs, le PSG affrontera l’Atlético de Madrid, Botafogo et Seattle Sounders FC en phase de groupes.