Pas d’évolution pour Sergio Rico

Victime d’un accident de cheval le 28 mai dernier, Sergio Rico est toujours hospitalisé à Séville et son état de santé ne connaît pas encore d’amélioration.

Depuis plus d’une semaine, l’état de santé de Sergio Rico inquiète le monde du football. Au lendemain du titre de champion de France, le gardien du PSG a été victime d’un accident de cheval en Andalousie. Rapidement transporté à l’hôpital Virgen del Rocío de Séville, l’état de santé du joueur de 29 ans n’a pas connu d’évolution. En effet, l’établissement a délivré un nouveau communiqué ce lundi.

Son état reste stable mais grave

« Sergio Rico reste stable sans changement significatif à signaler. Son état général reste grave. Il reste admis aux soins intensifs de l’hôpital universitaire Virgen del Rocio de Séville sous sédation, suivi et soigné de manière multidisciplinaire par l’équipe de médecine intensive et par d’autres spécialistes de Virgen del Rocio. » Et sauf changement d’ici là, l’hôpital transmettra de nouvelles informations sur l’état de santé de Sergio Rico aux médias mercredi, rapporte Le Parisien. Pour la dernière journée de championnat au Parc des Princes, le PSG et ses supporters ont rendus un vibrant hommage au portier parisien. Après la défaite face à Clermont, Kylian Mbappé avait notamment affiché son soutien à son coéquipier : « Je pense que le plus important c’était l’hommage à Sergio. Il y a plus important que le football (…) Je pense que l’on est tous touchés, c’est une situation qui est extrêmement grave. Cela nous a préoccupé toute la semaine. On a essayé de lui rendre hommage du mieux que l’on pouvait et le terrain c’était le terrain. Il faut prier. On remercie tous les gens que ce soit au stade mais également tous les gens qui ont soutenu à leur manière Sergio et sa famille. »

