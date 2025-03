Pas d’inquiétude autour de PSG / Liverpool selon le préfet de police de Paris

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit Liverpool en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Pour le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, il n’y a pas d’inquiétude à se faire autour de cette rencontre.

Le PSG va retrouver la Ligue des champions demain soir avec la réception – au Parc des Princes – de Liverpool pour le compte du huitième de finale aller. Comme le rapporte Le Parisien, cette rencontre ne revêtira rien d’exceptionnel en termes de sécurité. Un dispositif « classique » est prévu, le même que pour les rencontres européennes face à Manchester City ou Brest, selon les arrêtés publiés ce lundi par la préfecture de police de Paris. Auprès du quotidien francilien, Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris, a justifié ce choix.

« Ce match ne sort pas de l’ordinaire »

« Ce match ne sort pas de l’ordinaire. Il y a une jauge de 2 000 supporters pour Liverpool comme pour tous les autres clubs lors des matchs de Ligue des champions. Nous n’avons pas plus de craintes que d’habitude. Cela n’empêche pas d’être déterminés, concentrés avec un gros dispositif. Pour nous, ce n’est pas un match à plus forte intensité que les autres rencontres européennes. Avec les évènements de 2022, existe-t-il une pression supplémentaire ? La tension supplémentaire n’est pas de notre côté. Il y a un peu d’appréhension chez les supporters de Liverpool. Ils l’ont exprimé dans la presse, en référence à leur dernier déplacement à Paris pour la finale en 2022. » Laurent Nuñez a enfin souligné le professionnalisme du PSG dans la gestion des supporters adverses. « Rappelez-vous le match contre les Israéliens du Maccabi Haïfa (en octobre 2022). La jauge pour les supporters visiteurs était de 2 000 et ils sont venus à au moins 5 000. Ils ont été répartis par les stadiers dans toute l’enceinte. Peu de clubs en France sont capables de repositionner des milliers de supporters. Oui, ce sont des pros. »