Pas d’offre supérieure à la clause libératoire du PSG pour Ugarte

Depuis plusieurs semaines, le nom de Manuel Ugarte est associé au PSG. Selon les dernières indiscrétions, il devrait bien débarquer à Paris. Mais certaines informations sur ce dossier ont été démenties.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG penserait à Manuel Ugarte. Au début des rumeurs, le club de la capitale était annoncé comme le futur club de l’international uruguayen (22 ans). Mais ces derniers jours, Chelsea serait rentré dans le dossier et aurait tout chamboulé. Les Blues étant même annoncés comme le plus proche de signer le joueur du Sporting, qui a encore un contrat jusqu’en juin 2026 avec le club lisboète. Mais ces dernières heures, Chelsea se serait retiré et Manuel Ugarte prendrait la direction du PSG.

Pas d’offre supérieure à la clause libératoire

Des rumeurs faisaient écho d’une offre supérieur à la clause libératoire du PSG pour Manuel Ugarte, aux alentours de 70 millions d’euros, et d’une proposition salariale de 10 millions d’euros, afin de doubler l’équipe londonienne dans ce dossier. Des chiffres démentis par le journaliste de CBS, Ben Jacobs. Selon les informations de ce dernier, le PSG est convaincu de pouvoir conclure un accord avec le Sporting avec la levée de la clause libératoire. Le club de la capitale n’a pas fait d’offre supérieure à cette clause hier soir, contrairement à ce qui a pu être avancé. Des rumeurs évoquaient également une offre salariale de 10 millions d’euros. Il serait plutôt de moins de cinq millions d’euros par an.

A voir aussi : Manuel Ugarte devrait s’engager au PSG

Un accord avec le PSG depuis plusieurs jours pour Ugarte ?

Selon Ben Jacobs, Manuel Ugarte aurait trouvé un accord avec le PSG depuis plusieurs jours et qu’il ne manquerait plus que la signature. Les dirigeants de Chelsea se seraient retirés parce qu’ils ne voulaient pas payer au-dessus de la valeur marchande, même si le joueur était enthousiaste pour rejoindre le club londonien. « Des sources du PSG affirment qu’ils n’ont pas bougé de leur offre et que le Sporting a plutôt tenté de faire pression sur Ugarte pour qu’il choisisse Chelsea parce que la structure de cette offre était plus préférable au club portugais« , conclut le journaliste.