Après leur défaite lors du barrage aller contre la Juventus Turin (3-1), les Féminines du PSG souhaitaient renverser la situation au Campus de Poissy. Mais les Parisiennes se sont de nouveau inclinées. Elle ne joueront pas l’UEFA Women’s Champions League cette saison.

Pour espérer se qualifier pour la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG devaient s’imposer d’au moins trois buts. Si elles gagnaient de deux buts, elles se dirigeaient vers les prolongations. Mais lors de la rencontre de ce jeudi soir, au Campus de Poissy, les joueuses de Fabrice Abriel ont été refroidies d’entrée. Dès la deuxième minute de la rencontre, Sofia Cantore va ouvrir le score pour les Italiennes. Après un cafouillage dans la surface parisienne, la turinoise va tromper Mary Earps à bout portant (0-1, 2e). Pour se qualifier directement, les Parisiennes doivent marquer quatre buts. Mais la première mi-temps est à l’avantage de la Juventus, qui va se procurer plusieurs occasions sans pour autant réussir à tromper la vigilance de la gardienne anglaise. Il faut attendre les cinq dernières de la première mi-temps pour voir les Parisiennes se montrer dangereuses, sans pour autant faire trembler les filets.

Jamais en mesure de retourner la situation

Pour tenter de renverser la situation, le coach des Féminines du PSG décide de faire deux changements à la mi-temps avec Elisa De Almeida et Romee Leuchter qui remplacent Jade Le Guilly et Tara Elimbi-Gilbert, alors qu’il avait déjà remplacé Thiniba Samoura par Jennifer Echegini, ancienne de la Juventus, à la 37e. Fabrice Abriel a également changé de système en passant sur un 3-4-3. Des changements qui semblent marcher, puisque le penalty va obtenir un penalty après une faute sur Katoto dans la surface (52e). Un penalty transformé par Romee Leuchter, son premier but avec les Rouge & Bleu. Dans la foulée de cette égalisation, les Parisiennes vont voir Bergamaschi toucher le poteau et se procurer deux grosses occasions. Un peu après l’heure de jeu, c’est le PSG qui va toucher du bois sur une frappe de Korbin Albert (63e). Avec cet avantage, les Turinoises vont faire tourner le chrono et même mettre fin aux ambitions parisiennes. Sur un corner, Barbara Bonansea, seule au premier poteau, va tromper Mary Earps (1-2, 72e). Avec ce score, les Parisiennes doivent réaliser un miracle si elles veulent avoir une saison européenne. Mais ce deuxième but italien va casser le moral des Parisiennes, qui s’inclinent donc (1-2) et disent adieu à l’UEFA Women’s Champions League, elles qui étaient demi-finalistes la saison dernière.