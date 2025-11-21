Pas encore de date de retour à la compétition pour Nuno Mendes

Victime d’une entorse du genou face au Bayern Munich au début du mois de novembre, Nuno Mendes a fait son retour à l’entraînement du PSG. Mais il devrait être trop juste pour la réception du Havre ce samedi.

Cette trêve de novembre a été bénéfique pour certains blessés du PSG. S’il faudra encore se montrer patient pour voir Achraf Hakimi et Désiré Doué refouler les pelouses, deux autres joueurs sont proches d’un retour à la compétition. En effet, cette coupure internationale a permis à Ousmane Dembélé (lésion au mollet) et Nuno Mendes (entorse du genou) de poursuivre leurs soins.

À lire aussi : Ousmane Dembélé dans le groupe du PSG contre Le Havre ?

Nuno Mendes trop juste pour la réception de Tottenham ?

Et l’international portugais a même effectué son retour à l’entraînement ce jeudi, deux semaines après son entorse du genou contracté face au Bayern Munich (4 novembre). Une bonne nouvelle à l’approche des prochains rendez-vous importants des Rouge & Bleu. « Cependant, ce retour à l’entraînement ne signifie pas que la pile électrique parisienne sera utilisée samedi en Ligue 1 contre Le Havre (21h05) ni mercredi prochain en Ligue des champions face à Tottenham (21 heures) », rapporte Le Parisien. En effet, il n’y a pas encore de date précise pour le retour à la compétition du latéral gauche de 23 ans. Face à l’hécatombe de blessures qui touche l’effectif, Luis Enrique et son staff ont décidé d’un changement de méthodologie pour réintégrer les blessés. Ainsi, la prudence sera maximale et « il faudra, a priori, que les éléments sur le retour participent à davantage de séances collectives avant de renouer avec la compétition », précise LP.