Pas encore de discussion entre le PSG et l’Atlético pour Alvarez

Ces derniers jours, le nom de Julian Alvarez est revenu dans l’actualité du PSG. S’il est intéressé, le club de la capitale n’a pas encore discuté avec l’Atlético de Madrid.

Le PSG pourrait être actif sur le mercato estival 2026. Il est associé à de très nombreux joueurs tout au long de la saison. Avec l’avenir incertain de certains attaquants, le secteur offensif pourrait être l’un des plus concernés pour le mercato. Ces derniers jours, le nom de Julian Alvarez est revenu dans l’actualité des Rouge & Bleu. Déjà intéressé par l’international argentin avant qu’il ne signe à l’Atlético de Madrid durant l’été 2024, le club de la capitale serait revenu à la charge ces dernières semaines.

À lire aussi : Mercato – Le PSG s’active dans le dossier Julian Alvarez

Il figure bien dans la short-list du PSG

La piste menant à l’ancien de Manchester City (26 ans) serait validée par Luis Enrique, qui apprécie le profil de l’attaquant. Ces dernières heures, en Espagne on expliquait que des négociations avaient été amorcées entre le PSG et l’Atlético de Madrid sur un possible transfert de Julian Alvarez à Paris. On évoquait même un transfert qui pourrait se négocier autour de 150 millions d’euros. Ce mardi, RMC Sport confirme que le PSG est intéressé par l’international argentin, qui est bien dans la short-list parisienne. Mais pour l’instant, aucune discussion n’a été entamée entre les deux clubs, conclut le média sportif.