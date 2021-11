Après une expérience plus que délicate du côté de la Roma, Javier Pastore tente de se relancer en Liga sous la tunique de Elche. Forcément, suite à son passage au PSG et à la relation particulière que le Flaco a tissé avec les supporters, le génial argentin a un rapport particulier avec Paris. Et après son passage dans Téléfoot, Javier s’est, cette fois-ci, confié au micro de beIN SPORTS. L’occasion pour lui d’évoquer plusieurs sujets gravitant autour de son ancien club comme Di Maria, Lionel Messi, les supporters franciliens…

Est ce que Di Maria parle français ?

(rire) Oui, lors de la présentation de Léo Messi, j’étais là et je l’ai vu parler français avec sa famille aussi. Mais, il est un peu timide. Il a peur de se tromper de mots et de se faire critiquer, donc il n’ose pas trop. Mais oui, il sait parler français.

L’Arrivée de Lionel Messi à Paris

Oui, c’était fantastique. Personne ne croyait qu’il pouvait arriver à Paris. Maintenant, on l’a dans notre club. On voulait le voir vite jouer avec le PSG en Ligue 1. L’équipe a bien commencé le championnat. Ils ont déjà neuf points d’avance, c’est bien. Je pense qu’avec le temps, il trouvera sa place et qu’il va faire tout ce qu’il a déjà fait dans sa carrière.

Les difficultés de Lionel Messi en Ligue 1

Non, c’est normal que le changement soit difficile, surtout que c’est sa première expérience en dehors de Barcelone. C’est tout nouveau pour lui. C’est des nouvelles personnes, un championnat qu’il ne connaissait pas. C’est normal qu’il ait besoin de temps. La Ligue des Champions, il connait. C’est pour cela que c’est un peu plus dur en France parce qu’il ne connait pas encore bien ses adversaires. Mais il va trouver sa place.

Le collectif et les individualités du PSG

Oui, il y a des progrès à faire, c’est normal. L’équipe a des individualités extrêmement fortes. Ils peuvent gagner un match tout seul., mais c’est vrai que c’est un peu plus dur de travailler ensemble. Il va falloir du temps. Normalement, il y a une seule étoile dans une équipe. Au PSG, il y en a trois. Donc c’est plus compliqué de jouer ensemble.

Son amour pour Paris

Oui, le PSG restera un club à part. J’ai gagné beaucoup de titres, mais ce qui me reste surtout c’est les supporters et l’amour qu’ils me portent. C’est incroyable. Et c’est pareil pour moi. : l’amour pour les supporters, le club et la ville.