Pastore : « J’ai vécu énormément de belles choses au PSG »

Le PSG a remporté son onzième titre de champion de France, un record, il y a quelques semaines. Depuis, le club de la capitale donne la parole à d’anciens champions avec les Rouge & Bleu. Javier Pastore est revenu sur son premier titre avec le club de la capitale.

Javier Pastore a joué au PSG pendant sept ans (2011-2018). Première recrue de l’ère QSI, El Flaco a participé à 269 matches pour 45 buts et 59 passes décisives. L’international argentin a remporté cinq titres de champion de France (2013, 2014, 2015, 2016 et 2018). Même si son passage au PSG a été une réussite, il a aussi été émaillé par des blessures. Cinq ans après son départ pour l’AS Roma, Javier Pastore s’est remémoré ses meilleurs moments sous le maillot des Rouge & Bleu pour PSG TV. Extraits choisis…

Retenir qu’un seul souvenir au PSG ?

« J’ai beaucoup de souvenirs avec Paris, j’ai vécu énormément de belles choses ici, mais le jour de mon arrivée, c’était vraiment un moment fantastique. Je m’en souviens comme si c’était hier ! C’était une journée exceptionnelle, quand je suis entré dans le Parc des Princes, avec tous les supporters… C’était quelque chose de très fort et de très important pour ma carrière. Et le premier titre de champion que j’ai gagné avec Paris, c’était magnifique, quelque chose d’incroyable. C’est un souvenir qui restera gravé dans mon esprit à jamais. »

Mon but préféré ?

« Je crois que le but que je préfère est celui que j’ai marqué contre Chelsea, en Champions League. Un but que je marque au Parc des Princes, devant les supporters, et le but est beau. J’ai ressenti une joie énorme, et je crois que pour les supporters, c’est le but qui a le plus marqué mon passage ici. »

Un moment de groupe que je retiens particulièrement ?

« J’ai beaucoup d’histoires et de souvenirs, nous avions un groupe incroyable, avec lequel nous avons accompli beaucoup de choses. Nous avons vécu de belles choses sur et dehors du terrain. Je me souviens d’une tournée au Qatar, la première fois que nous y sommes allés. Ça avait été un moment incroyable tous ensemble. »