Pastore : « J’aime beaucoup Vitinha, Dembélé et Barcola »

Légende du PSG, Javier Pastore suit toujours l’actualité de son ancien club. Présent au Parc des Princes hier soir, El Flaco a évoqué le joueur actuel du PSG qui lui ressemble le plus.

Première grosse recrue du PSG version QSI, durant l’été 2011, Javier Pastore aura passé sept ans sous le maillot Rouge & Bleu. El Flaco aura participé à 269 matches pour 45 buts et 60 passes décisives. Auteur de très belles prestations sur le terrain, il a aussi été stoppé par plusieurs blessures durant ses sept ans au PSG. Même si Nasser al-Khelaïfi et le PSG auraient aimé le conserver, le milieu offensif a préféré quitter le club de la capitale, lui qui a vu de la concurrence arriver et qui ne comptait pas rester pour rester, en raison de son état de santé. Actuellement sans club, El Flaco suit toujours l’actualité du PSG. Hier, il était présent au Parc des Princes pour le récital du club de la capitale contre Montpellier (6-0).

A voir aussi : PSG : Un but, une décennie … Javier Pastore, l’éclair de génie

« Ce sont des joueurs qui font la différence »

En marge de la rencontre, Javier Pastore a été interrogé sur le PSG et sur le joueur actuel qui lui ressemblait le plus au sein de l’effectif des Rouge & Bleu. « Je ne sais pas. Moi, j’aime beaucoup Vitinha, Dembélé et Barcola. Ce sont des joueurs qui font la différence, souligne l’Argentin (32 ans) au micro de DAZN. Quand il y a un ou deux mètres, ils font l’accélération, l’action juste pour créer une action de but ou pour gagner le match. J’aime les joueurs comme ça. » Une chose est certaine, Javier Pastore n’aurait pas fait tache dans ce PSG actuel et ce serait très certainement régalé.