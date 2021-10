Pastore : « Je sens Messi plus libéré depuis qu’il est au PSG »

– Après un passage plutôt délicat du côté de l’AS Roma, Javier Pastore a rejoint la Liga cet été et plus précisément le club d’Elche. Un club dans lequel il côtoie un certain Dario Benedetto. Les deux argentins vont visionner le Classique entre le PSG et l’OM ce dimanche soir. Et avant cela, Téléfoot a été à leur rencontre.

Forcément, quand on demande à Javier Pastore d’évoquer son meilleur souvenir à Paris, c’est ce fameux but contre Chelsea, en 2014, qui ressort. Une réalisation et un moment très spécials pour le Flaco et les supporters rouge et bleu : « Mon but contre Chelsea ? C’est l’un de mes plus beaux moments à Paris. Ce but, il restera dans les mémoires parce qu’il représente tellement de choses pour les supporters. Le génial argentin a également évoqué la signature de Lionel Messi au PSG : « Messi à Paris ? Oui, j’ai hâte de voir comment l’OM va accueillir Léo. C’est incroyable qu’il soit un joueur du PSG. Je le sens plus à l’aise et plus libéré depuis qu’il est Parisien.«