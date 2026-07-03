Pastore : « Le PSG dispose d’un effectif capable de continuer à dominer »

Le PSG reste sur deux saisons historiques avec deux victoires de suite en Ligue des champions. Pour Javier Pastore, le club de la capitale peut continuer à dominer l’Europe.

Le PSG s’est offert une deuxième Ligue des champions de suite il y a un peu plus d’un mois après sa victoire lors de la séance de tirs au but contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3). Les Parisiens ont une nouvelle fois affirmé leur statut de meilleur équipe d’Europe. Ils ne veulent pas s’arrêter et vise déjà la passe de trois. Ancien joueur du PSG (2011-2018), Javier Pastore suit avec attention l’actualité des Rouge & Bleu. Dans une interview accordée à Marca, El Flaco a été questionné sur le PSG. Et pour lui, le PSG continuer à dominer l’Europe ces prochaines années.

À lire aussi : Le PSG pense déjà à une troisième Ligue des champions

« Ce sont des joueurs jeunes, qui ont une immense ambition de continuer à gagner »

« Le PSG dispose d’un effectif capable de continuer à dominer. Ce sont des joueurs jeunes, qui ont une immense ambition de continuer à gagner. Luis Enrique ? Il a parfaitement compris ses joueurs ainsi que le club au moment où celui-ci en avait besoin. Il a remporté la Ligue des champions deux années de suite, ce qui est tout simplement exceptionnel. Luis Enrique est un entraîneur extrêmement ambitieux et le club lui a donné tous les moyens nécessaires pour poursuivre cette dynamique et accomplir encore de grandes choses. »