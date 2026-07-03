Javier Pastore
Image : Icon Sport / Johnny Fidelin

Pastore : « Le PSG dispose d’un effectif capable de continuer à dominer »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 juillet 2026

Le PSG reste sur deux saisons historiques avec deux victoires de suite en Ligue des champions. Pour Javier Pastore, le club de la capitale peut continuer à dominer l’Europe.

Le PSG s’est offert une deuxième Ligue des champions de suite il y a un peu plus d’un mois après sa victoire lors de la séance de tirs au but contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b. à 3). Les Parisiens ont une nouvelle fois affirmé leur statut de meilleur équipe d’Europe. Ils ne veulent pas s’arrêter et vise déjà la passe de trois. Ancien joueur du PSG (2011-2018), Javier Pastore suit avec attention l’actualité des Rouge & Bleu. Dans une interview accordée à Marca, El Flaco a été questionné sur le PSG. Et pour lui, le PSG continuer à dominer l’Europe ces prochaines années.

Le PSG pense déjà à une troisième Ligue des champions
canalsupporters.com

« Ce sont des joueurs jeunes, qui ont une immense ambition de continuer à gagner »

« Le PSG dispose d’un effectif capable de continuer à dominer. Ce sont des joueurs jeunes, qui ont une immense ambition de continuer à gagner. Luis Enrique ? Il a parfaitement compris ses joueurs ainsi que le club au moment où celui-ci en avait besoin. Il a remporté la Ligue des champions deux années de suite, ce qui est tout simplement exceptionnel. Luis Enrique est un entraîneur extrêmement ambitieux et le club lui a donné tous les moyens nécessaires pour poursuivre cette dynamique et accomplir encore de grandes choses. »

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 juillet 2026

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