Pastore : “Paris, c’est ma deuxième maison”

Première grande recrue de l’ère QSI, Javier Pastore aura marqué les esprits des supporters du PSG. Après sept saisons passées chez les Rouge & Bleu (2011-2018), l’international argentin est revenu sur son passage chez le club de la capitale, dix ans après sa signature (6 août 2011). À cette occasion, l’actuel joueur de l’AS Roma a accordé un entretien à So Foot, où il évoque sa période parisienne. Extraits choisis.

Pourquoi avoir choisi le PSG à l’époque ?

Pastore : “Il y a eu beaucoup de facteurs différents qui m’ont motivé à venir au Paris Saint-Germain. Le premier, c’était Leonardo. Pendant un mois et demi, il m’a appelé au téléphone tous les jours pour me parler du club, du projet, des joueurs qu’il voulait faire venir… C’est simple : j’ai fait toute la Copa América 2011 en me réveillant avec un message de lui. Cela a fonctionné car plus le temps passait, plus j’avais envie de venir. Après la Copa, je suis parti en vacances avec ma femme et on regardait les options qui s’offraient à moi. On pesait le pour et le contre, elle me disait : « C’est vrai que c’est beau, mais là-bas aussi » etc. Le troisième jour des vacances, je me suis réveillé à 4h du matin : j’avais fait un rêve où on était tous les deux à marcher au pied de la tour Eiffel. Je l’ai dit à ma femme qui m’a répondu : ‘Écoute, si tu fais ce type de rêves, c’est que tu as envie d’aller là-bas’. Le jour-même, j’ai immédiatement dit à mon agent de tout faire pour jouer à Paris.”

Son but face à Chelsea en 2014

Pastore : “Il se passe beaucoup de choses dans ma tête. C’est très différent du moment où tu revois l’action à froid, à la télévision. Sur le moment, tu ne réfléchis pas à quel dribble tu vas faire, si tu dois aller à droite, à gauche. Tu improvises. Et tu le vois lorsque je dois célébrer le but : tu me vois partir à droite, puis à gauche, pour finalement être rattrapé par mes coéquipiers. Et sincèrement, si je pouvais revenir en arrière et refaire ma célébration, je foncerais devant le virage Auteuil. Encore aujourd’hui, je me demande pourquoi je n’y suis pas allé… Je crois que comme je ne savais pas quoi faire, je suis allé instinctivement vers l’endroit où se trouvait ma famille. Mais c’est une action qui restera toujours dans ma tête.”

Le bilan de ses années au PSG

Pastore : “Chaque fois que je parle avec ma femme de cela, sur une échelle de 1 à 100, Paris c’était 100. J’ai tout fait là-bas : sportivement, je suis arrivé dans un club qui souhaitait atteindre un niveau qu’il possède aujourd’hui. J’ai fait partie de ce projet, à l’aider à arriver là et j’en suis fier. Après, au niveau personnel, je me suis beaucoup amélioré, j’ai gagné beaucoup de titres, j’ai pu jouer avec l’équipe d’Argentine. Et sur le plan humain, je me suis marié ici, mes deux enfants y sont nés… Paris, c’est ma deuxième maison. Après l’Argentine. De l’extérieur, les gens peuvent dire que ce n’est pas 100/100 car j’ai eu des moments difficiles, des blessures ou autre… Mais pas pour moi.”

Envisage-t-il de terminer sa carrière au PSG ?

Pastore : “Je ne sais pas… Quand je suis parti du club, les dirigeants m’avaient proposé cinq ans de contrat et ils voulaient que je finisse ma carrière au PSG. J’étais très fier de leur volonté de me voir rester, mais je voulais jouer davantage à ce moment-là car la concurrence était trop forte. Il y avait Neymar, Mbappé, Di María, Cavani… et je savais que mon temps de jeu et les chances de jouer n’étaient pas les mêmes que les années précédentes. Retourner dans un tel club serait forcément beau…”