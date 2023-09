Très performant depuis le début de saison, Manuel Ugarte a impressionné l’ancien Parisien et chouchou du Parc, Javier Pastore.

Si le prix de son transfert (60M€ en provenance du Sporting CP) a suscité pas mal de doutes et d’interrogations, Manuel Ugarte a rapidement conquis son monde. L’Uruguayen de 22 ans affiche un niveau constant depuis le début de l’exercice 2023-2024. Très performant dans la récupération du ballon, le contre-pressing et la lecture du jeu, l’ancien du Sporting montre également une belle qualité dans les relances et sorties de balle. De quoi rapidement se mettre dans la poche les supporters et observateurs de football, mais aussi les anciens joueurs du PSG.

« C’est un joueur qui manquait au PSG »

Interrogé par RMC Sport ce dimanche, Javier Pastore (2011-2018), libre depuis la fin de son contrat avec le Qatar SC cet été, a été séduit par Manuel Ugarte. « Je n’avais jamais vu un match entier de lui. J’ai commencé à le regarder depuis qu’il est arrivé au PSG. C’est un joueur exceptionnel. C’est la clé pour le PSG. Il sait bien jouer au milieu, il est toujours bien placé, il est agressif au pressing, il récupère le ballon et il le passe tout de suite vers l’avant. C’est un joueur qui manquait. Thiago Motta était le dernier un peu comme ça, même s’il n’avait pas l’agressivité d’Ugarte. C’est un joueur qui va beaucoup donner au PSG. »

L’Argentin de 34 ans a aussi été questionné sur le PSG version Luis Enrique. « C’est un gros changement pour le club. On va voir ce que ça va donner avec cette équipe. Il y a de très bons joueurs aussi. Il y a des joueurs de haut niveau qui sont arrivés. Le championnat vient de commencer. Dans deux-trois mois, on verra un peu plus comment fonctionne cette équipe, les résultats et tout ça, mais pour moi, c’est une très bonne équipe. Elle restera toujours très compétitive pour la Ligue des champions et la Ligue, mais on a besoin de temps pour les voir jouer ensemble. »

Enfin, l’ancien joueur du PSG a aussi répondu aux récentes critiques de son compatriote Lionel Messi, qui a regretté le manque de célébrations des Rouge & Bleu après son titre de champion du Monde. Et Javier Pastore comprend la position du club. « C’est normal, c’était quelque chose de difficile de fêter un champion du monde dans un pays qui a perdu la finale. Ça comptait beaucoup pour le club de ne pas faire quelque chose d’important pour ne pas accentuer un mauvais moment pour la France et pour des joueurs de Paris qui jouaient pour la France. Après, chaque joueur peut penser ce qu’il veut. »