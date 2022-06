Pato revient sur son transfert avorté au PSG

Lors de ses premières années au PSG, QSI voulait recruter un joueur phare pour être la tête d’affiche du projet des Rouge & Bleu. Et avant l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic à l’été 2012 en provenance de l’AC Milan, les dirigeants parisiens avaient jeté leur dévolu sur un autre attaquant milanais : Alexandre Pato (32 ans). L’ancien international brésilien – qui joue actuellement à Orlando City en MLS – était favorable à une arrivée dans la capitale française mais a été retenu par l’ancienne direction des Rossoneri, comme l’a expliqué le Brésilien de 32 ans dans un entretien à The Players’ Tribune.

« J’aurais dû dire la vérité à tout le monde. Vous vous souvenez de l’histoire du PSG ? Galliani (vice-président de l’AC Milan, ndlr) était en Angleterre pour récupérer Carlos Tévez, et le PSG m’a fait une offre incroyable. Je voulais partir – Carlo Ancelotti était là (au PSG) – mais Silvio (Berlusconi) m’a dit de rester. J’étais blessé, alors les fans ont dit : ‘Ooohh, Pato ne voulait pas partir ! Avec Carlos Tévez, on serait champions !’ La presse est devenue folle. Moi, j’étais comme ça : ‘Quoi ? Je voulais y aller (au PSG)!’ Je n’ai pas joué la Coupe du monde 2010. L’histoire du PSG est arrivée en janvier 2012. Je ne jouais presque plus. Au niveau mental, j’étais détruit. J’étais le gros flop, le gars avec beaucoup d’argent, le gars que même les fans voulaient voir partir. »