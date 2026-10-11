Patrick Videira, l’entraîneur du Mans, rend hommage à Luis Enrique

Après la rencontre face au PSG, l’entraîneur du Mans, Patrick Videira, a tenu à rendre hommage à son homologue parisien, Luis Enrique, et a apporté son soutien aux Rouge & Bleu en Ligue des champions.

Pour son retour à la compétition, le PSG s’est imposé face au Mans (3-1) au Parc des Princes. Les Rouge & Bleu ont ainsi poursuivi leur remontée au classement et ont bien entamé leur marathon de matchs. De son côté, le club sarthois n’a pas démérité, mais a subi les assauts parisiens après l’entrée en jeu des cadres.

« Luis Enrique est un grand Monsieur »

Après la rencontre, l’entraîneur du Mans, Patrick Videira, est revenu sur la performance de ses joueurs au micro de Ligue 1+ : « On est frustrés, car je trouve qu’on s’est désorganisés après notre but. On a eu des situations, mais peut-être un peu d’euphorie après l’égalisation. C’est dommage. Paris a une grosse qualité technique, nous fixe pour faire des renversements et jouer les deux contre un. On avait travaillé, mais je trouve que notre qualité technique n’a pas été bonne. Il nous a manqué trop de choses. Et puis, au moment des quatre changements… Ils ont été incroyables. J’ai demandé à Vitinha de faire doucement, mais il ne m’a pas écouté (rires) », a d’abord déclaré le coach de 49 ans, avant d’encenser Luis Enrique : « Je le dis ouvertement, c’est un grand Monsieur. Il inspire énormément d’éducateurs. C’est extraordinaire ce qu’il arrive à faire avec le Paris Saint-Germain. J’espérais qu’ils puissent entamer leur série un peu plus tard (sourire), mais aujourd’hui, on leur souhaite le meilleur, y compris mercredi en Ligue des champions. Au-delà de l’éducateur qu’il est, c’est en même temps un grand Monsieur. Je tenais à lui dire merci, ses propos me touchent beaucoup. »

En conférence de presse d’après-match, Patrick Videira a également été interrogé sur les chances du PSG de remporter une troisième Ligue des champions consécutive : « Oui, ils peuvent encore gagner, car ils ont un coach d’un professionnalisme incroyable. On ne pensait pas qu’ils pouvaient gagner la deuxième, je pense qu’ils peuvent gagner la troisième. En tout cas, c’est tout le malheur que je leur souhaite. » Enfin, le technicien français a donné son avis sur le futur stade des Rouge & Bleu. Et pour lui, le PSG se doit de rester au Parc des Princes : « C’est un stade magnifique. Quand vous arrivez, l’atmosphère est toujours spéciale. Pour moi, le PSG, c’est au Parc des Princes. Ce n’est que mon avis. Ils ont envie de grandir, mais j’espère qu’ils pourront agrandir les tribunes et voir d’un peu plus haut. »

🗣️ « C’est un grand Monsieur ! C’est extraordinaire ce qu’il arrive à faire aujourd’hui avec le Paris Saint-Germain » Les mots de Patrick Videira sur le coach du @PSG_inside 🤝🏼 https://t.co/nDWHnUzqQN — L1+ (@ligue1plus) October 10, 2026