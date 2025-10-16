Patrick Vieira : « Désiré Doué est le meilleur jeune joueur d’Europe »

Au début du mois de décembre prochain, le Golden Boy 2025 sera décerné à Turin. Pour le titre récompensant le meilleur jeune évoluant en Europe, Patrick Vieira a d’ores et déjà son favori.

Le trophée du Golden Boy, récompensant le meilleur jeune chaque année et décerné par le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, devrait se tenir au début du mois de décembre prochain à Turin. La cérémonie a des chances de voir Désiré Doué récompensé, lui qui en plus de son talent réalise une année 2025 exceptionnelle en prenant en compte son niveau depuis son arrivée au PSG, son adaptation, et bien évidement sa présence dans les grands rendez-vous, dont le grand rendez-vous le 31 mai dernier à Munich. C’est dans ce contexte que la liste des 25 finalistes pour le Golden Boy 2025 a été dévoilée à Gênes, ville dont Patrick Vieira est l’entraîneur du club évoluant en Série A. Le technicien français a pris de son temps pour répondre à quelques questions de nos confrères de Foot Mercato. Extraits choisis.

Les Français bien représentés au Golden Boy 2025

« Je trouve que ça souligne la qualité du travail au niveau de la formation en France ou de la préformation. Et la chose qui est vraiment positive, c’est qu’en France, les jeunes joueurs ont une possibilité de jouer en Ligue 1 assez rapidement. Et ça donne encore un peu plus de motivation. Je pense que pour un jeune joueur, c’est quand même quelque chose d’encourageant et quelque chose de positif. Tu sais que tu ne travailles pas pour rien. Ça veut dire qu’à l’arrivée, tu as la possibilité de jouer en Ligue 1, plus vite, plus tôt, qu’en Angleterre, en Italie, ou même en Espagne, ça pousse aussi des joueurs à avoir cette motivation au quotidien qui leur permet de progresser. Mais la force principale en France, c’est la qualité des formateurs« .

La grand favori, Désiré Doué, surpris de son ascension ?

« Désiré Doué est le meilleur jeune joueur d’Europe. Non seulement il a marqué en finale de la Ligue des champions où il a montré tout son talent, mais il avait aussi beaucoup progressé à Rennes et continue sa progression au PSG. Il a traversé une période difficile, mais il a travaillé dur et n’a jamais abandonné. Lamine Yamal ne peut pas être nommé cette année, donc je pense donc que Doué va gagner. C’est un jeune joueur avec beaucoup de talent. Un club doit créer un bon environnement pour apprendre, commettre des erreurs et tirer des enseignements. Désiré Doué est le parfait exemple. Je pense qu’il est le meilleur parmi les meilleurs du monde ».

Le PSG est-il un exemple à suivre dans sa formation ?

« Oui, mais après, il y en a beaucoup qui y sont formés et beaucoup qui, malheureusement ou heureusement pour eux, ne sont pas au Paris Saint-Germain et qui, aujourd’hui, sont en train de jouer en Liga et en Italie. Je pense que Paris est un club aussi formateur. Quand on voit les jeunes joueurs qui sont rentrés à la Coupe du monde des clubs, ça montre le talent et le travail qui est fait au Paris Saint-Germain. Après, il est arrivé à un certain moment où il est important pour eux de jouer tous les week-ends ».

Un entretien à retrouver en intégralité sur le site Foot Mercato.