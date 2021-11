Pauleta évoque les chances du PSG en C1 cette saison

Pedro Miguel Pauleta est une légende du PSG. L’attaquant parisien a passé cinq ans sous le maillot Rouge & Bleu (2003-2008, 211 matches, 109 buts) et a été quelque temps le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Il a toujours une place dans les cœurs des supporters parisiens. L’Aigle des Açores a évoqué les chances du PSG cette saison en Ligue des Champions.

« On sait tous que cette première phase avec la qualité de l’équipe du PSG, ce n’est pas facile mais Paris a l’obligation de passer facilement de cette phase de poules. Pochettino, l’entraîneur qui peut amener très loin le PSG en C1 ? Paris ne peut pas changer d’entraîneur chaque année. Chaque fois que tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, si tu changes d’entraîneur, ce n’est pas comme ça que tu vas y arriver. C’est nécessaire de donner du temps, dévoile Pauleta dans une interview accordée à l’émission Salon VIP de BeIN Sports. Cette année, avec l’arrivée de joueurs tellement importants, on peut penser que c’est possible. Ça fait trois-quatre ans que je crois que c’est possible de gagner la Ligue des Champions. Je sais que cela va arriver un jour. Cette Champions League va arriver au PSG. Je ne sais pas quand mais ça va arriver.«