Pauleta : « Je souhaite que le 31 mai soit une soirée historique pour le PSG »

Le PSG réalise une très belle saison 2024-2025. Champion de France et vainqueur du Trophée des champions et de la Coupe de France, le club de la capitale peut terminer cet exercice 2024-2025 en apothéose avec la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan samedi soir (21 heures, Canal Plus, M6). Légende du PSG, Pedro Miguel Pauleta attend avec impatience cette finale contre les Milanais.

« Nous attendons tous avec tellement d’impatience ce match »

« La saison du Paris Saint-Germain est absolument merveilleuse. Et tout le monde espère qu’elle se terminera de la plus belle des manières. Nous attendons tous avec tellement d’impatience ce match, le club mérite d’être en finale, les supporters, les joueurs, le staff, absolument tout le club. Je souhaite que le 31 mai soit une soirée historique pour le PSG et pour le football français, lance l’Aigle des Açores dans une interview accordée à PSG TV. Le PSG 2024-2025 ? C’est le collectif qui m’impressionne le plus. Je parle toujours du collectif pour une équipe, c’est ce qui compte le plus selon moi. C’est un régal de voir le Paris Saint-Germain jouer au football. Il y a la qualité de jeu, mais c’est aussi une équipe qui est cohérente, qui joue ensemble. Leur état d’esprit est irréprochable. Et c’est le club qui est la star de cette équipe. En tant que supporter du PSG, c’est quelque chose qui touche beaucoup.«