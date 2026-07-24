Paulina Dudek prolonge son contrat avec les Féminines du PSG

Les prolongations de contrat s’enchaînent chez les Féminines du PSG. Ce vendredi après-midi, le club de la capitale a dévoilé celle de Paulina Dudek jusqu’en juin 2029.

Pour tenter de concurrencer l’OL Lyonnes dans toutes les compétitions, les Féminines du PSG cherchent à conserver leurs meilleures éléments et à recruter des joueuses afin de faire passer un cap aux joueuses de Paulo Cesar. Après l’annonce de la prolongation d’Anaïs Ebayilin hier et de Thiniba Samoura il y a quelques semaines, le club de la capitale a dévoilé l’extension de bail de l’une de ses cadres, Paulina Dudek.

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Au PSG depuis l’été 2018

Arrivée chez les Féminines du PSG durant l’été 2018, l’internationale polonaise a participé à 147 matches avec les Rouge & Bleu. Elle a paraphé un nouveau contrat de trois ans, la liant au club de la capitale jusqu’en juin 2029. Dans le communiqué d’officialisation de sa prolongation de contrat, la défenseure centrale n’a pas caché sa joie de poursuivre l’aventure avec les Féminines du PSG. « Je suis très heureuse de continuer mon aventure avec le Paris Saint-Germain. C’est un club qui me permet de progresser chaque saison et de jouer au plus haut niveau. Je veux continuer à aider l’équipe à atteindre ses objectifs et remporter de nouveaux titres. » De son côté, le club « se félicite de pouvoir compter sur Paulina Dudek et lui souhaite encore de nombreux succès sous les couleurs Rouge et Bleu. »







