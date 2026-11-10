Paulo Cesar et Katarzyna Kiedrzynek prêts pour le choc contre le Bayern

Ce mardi soir (21 heures), les Féminines du PSG affrontent le Bayern Munich lors de la quatrième journée de la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League. Paulo Cesar et Katarzyna Kiedrzynek attendent avec impatience ce choc.

Les Féminines du PSG jouent ce mardi soir leur quatrième match de la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League contre le Bayern Munich. Sur la pelouse du Parc des Princes, les joueuses parisiennes voudront s’offrir une deuxième victoire dans cette phase de ligue après son très large succès contre Louvain (5-0). Pour ce troisième choc dans la compétition, après ceux au Real Madrid (1-1) et à Manchester City (1-1), les Parisiennes voudront compter sur le soutien de leur public pour rester en vie dans la compétition. C’est ce qu’a expliqué Paulo Cesar en conférence de presse.

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« Les supporters, une force supplémentaire pour que les filles se donnent à fond sur le terrain »

« Avec cette communion depuis le début de saison avec les supporters, ça se passe très bien. C’est un facteur positif pour nous, une force supplémentaire pour que les filles se donnent à fond sur le terrain, Lance le coach des Féminines du PSG avant d’évoquer le choc contre les Allemandes. Un match très difficile, un match compliqué parce que c’est une équipe de très haut niveau. Nous, on a travaillé pour être là et être performants. Les résultats sont bons aujourd’hui, ça nous suit. Il faut qu’on continue sur cette lancée. » Présente au côté de son coach, Katarzyna Kiedrzynek a indiqué que l’objectif de son équipe était de repartir avec les trois points ce soir. « Je pense qu’il va y avoir beaucoup de duels, parce que les équipes allemandes sont très fortes physiquement et mentalement, toujours prêtes au combat. On y va pour tout donner. On veut gagner les trois points et compter huit points au classement après cette rencontre. »