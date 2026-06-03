Paulo Cesar
Image : PSG

Paulo Cesar maintenu à la tête de l’équipe féminine du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 juin 2026

Les Féminines du PSG ont raté leur saison 2025-2026, ne remportant aucun trophée et ne participant même pas à la finale du championnat. Malgré ça, les dirigeants maintiennent leur confiance en Paulo Cesar.

Plombées par un retrait de neuf points en Arkema Première Ligue après avoir été sanctionnées par la FFF en raison d’un problème administratif avec sa joueuse Florianne Jourde, les Féminines du PSG ont terminé troisième du championnat derrière OL Lyonnes et le Paris FC. Elles ont perdu en demi-finale du championnat contre le PFC pour achever une saison ratée, avec des défaites en finale de la Coupe de France et en Coupe LFFP, à chaque fois contre Lyon, et une élimination dès la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League. Des changements devraient avoir lieu au sein de l’effectif mais pas à sa tête. 

Thiniba Samoura proche de prolonger son contrat avec les Féminines du PSG
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Il va devoir améliorer sérieusement les résultas

En effet, selon les informations du Parisien, les dirigeants du PSG ont décidé de maintenir leur confiance à l’entraîneur Paulo César, arrivé sur le banc l’été dernier après avoir entraîné pendant de nombreuses années l’équipe U19. L’ancien joueur du PSG a donc été confirmé avec la mission d’améliorer sérieusement les résultats. Conscient des lacunes affichées, le club entend s’appuyer sur cet exercice pour rebondir et prépare déjà la suite, conclut le quotidien francilien.






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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 juin 2026

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