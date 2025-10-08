Paulo Cesar : « Très fier de rejoindre cette Women’s Champions League »

Nommé entraîneur des Féminines du PSG cet été, Paulo Cesar va entraîner pour la première fois en UEFA Women’s Champions League. Une fierté pour l’ancien joueur du PSG.

Ce mercredi soir (21 heures), les Féminines du PSG vont commencer leur phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League avec le déplacement à Wolfsburg. Nommé nouveau coach de la section féminine des Rouge & Bleu cet été après un intérim de trois matches à la suite du limogeage de Fabrice Abriel la saison dernière, Paulo Cesar va cocher son premier match européen. L’ancien joueur du PSG (2002-2007, 67 matches, six buts) n’a pas caché sa fierté avant de lancer cette nouvelle saison européenne.

« Je suis très fier, j’ai cet amour pour le club »

« On a hâte de commencer. J’ai aussi hâte de faire ma première dans la compétition avec le club. Je suis très fier, j’ai cet amour pour le club et demain (aujourd’hui, NDLR), je vais le représenter sur le banc avec mon équipe. Je suis très content et très fier de rejoindre cette Women’s Champions League, lance le coach du PSG en conférence de presse. Wolfsburg est une équipe avec beaucoup d’expérience dans cette compétition. On se prépare de la meilleure des manières, on a travaillé dès le début pour pouvoir jouer cette compétition-là. On va commencer dès demain (aujourd’hui, NDLR) et j’espère que les filles seront prêtes pour bien représenter le club. »