Paulo Cesar « Une chance de jouer des matches comme celui-là »

Ce mardi soir (21 heures), les Féminines du PSG affrontent le Real Madrid lors de la première journée de l’UEFA Women’s Champions League. Paulo Cesar attend ce match avec impatience.

Après avoir éliminées l’Eintracht Francfort lors des barrages d’accession à l’UEFA Women’s Champions League (6-2 au cumulé), les Féminines du PSG vont participer pour la deuxième année consécutive à la phase de ligue de la compétition. Ce mardi soir, les Parisiennes jouent leur premier match de la phase de ligue avec un déplacement sur la pelouse du Real Madrid. En conférence de presse, Paulo Cesar, le coach des Féminines du PSG, a évoqué ce choc.

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« Les joueuses méritent de disputer cette rencontre »

« Il y a beaucoup d’excitation, c’est une chance de jouer des matches comme celui-là. Nous sommes ici aujourd’hui parce que les joueuses ont été très performantes contre Francfort. Je suis très heureux d’être ici, de pouvoir diriger cette équipe, et nous sommes prêts pour cette rencontre. Les joueuses méritent de disputer cette rencontre, on veut représenter fièrement le Paris Saint-Germain, et rendre fiers tous les supporters qui vont nous encourager, de près ou de loin. » Également présente devant les journalistes, Sakina Karchaoui espère que son équipe fera un gros match. « L’objectif est de faire un gros match, on veut gagner ici, à Madrid. On a en tête le match qu’on a perdu chez nous la saison dernière, même si ce n’est pas le moteur de notre motivation. On a bien travaillé pour aborder ce match avec beaucoup de détermination. Et nous avons hâte de jouer ce match. »