Paulo Fonseca avant OL / PSG : « C’est un match contre la meilleure équipe d’Europe »

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Et à la veille de cette rencontre, le coach de l’OL, Paulo Fonseca, s’est présenté en conférence de presse.

Avant la trêve internationale de novembre, le PSG devra bien négocier son déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), en conclusion de la 12e journée de Ligue 1. Pour espérer conserver leur fauteuil de leader, les joueurs de Luis Enrique devront s’imposer. En face, l’OL compte aussi créer la surprise et profiter de l’hécatombe de blessures du côté des Rouge & Bleu. Et à la veille de cette rencontre, le coach des Gones, Paulo Fonseca, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match, dans des propos rapportés par le site officiel de l’OL.

À lire aussi : L’arbitre de la rencontre entre Lyon et le PSG désigné

Recevoir les champions d’Europe

« Naturellement, c’est un match qui nous oblige à travailler plus, à voir plus. C’est aussi un match qui motive davantage. J’aime beaucoup jouer contre les grandes équipes. En ce moment, le problème, c’est le temps : nous n’avons pas le temps de préparer comme nous voudrions des matchs comme celui de dimanche. Nous devons préparer du mieux possible. »

Le match face au PSG

« C’est un match durant lequel on devra peut-être passer plus de temps sans ballon, mais quand nous l’aurons, nous voudrons avoir la possibilité d’attaquer. L’important sera d’être équilibrés sans ballon. C’est un match contre la meilleure équipe d’Europe. Nous devrons être concentrés, comme nous l’avons été face aux meilleures équipes. Mais ce sera un match durant lequel, quand on aura le ballon, ce sera difficile. C’est une équipe agressive, qui défend en marquage individuel. Le PSG est très agressif dans les moments de pressing. Nous devrons prendre des décisions plus simples et plus rapides pour avoir la possibilité d’attaquer. Je ne crois pas qu’il y ait un bon moment pour jouer contre Paris. Il n’y a jamais de bons moments pour affronter le PSG. »

Comment gagner contre le PSG

« Il faut comprendre l’adversaire, comprendre les caractéristiques du match. C’est un match où nous voulons avoir des possibilités d’attaquer. Nous voulons avoir la possibilité de faire un bon match. »

Les absences au PSG

« Ça ne change rien pour nous, nous connaissons la qualité des joueurs du PSG. Dembélé et Nuno Mendes ne sont pas là, mais il y aura d’autres joueurs de qualité. Hakimi et Nuno Mendes sont parmi les meilleurs latéraux du monde. Naturellement, leurs absences vont changer des choses, mais ça ne change rien aux intentions et au jeu de Paris. »

Le point sur le groupe lyonnais

« Suspension de Hateboer, suspension d’Abner, et nous avons une blessure de Pavel (Šulc) qui a un problème à l’ischio. Il ne sera pas disponible pour le match. Coco (Corentin Tolisso) a fait l’entraînement aujourd’hui, mais c’était une séance plus tactique, sans intensité. On verra demain s’il est prêt, mais j’ai des doutes. C’est risqué de le faire jouer et je ne veux pas prendre le risque de le perdre pour les prochains matchs. Je pense que c’est risqué de le faire débuter. C’est aussi un problème à l’ischio, il l’a ressenti lors du match à Brest et il n’est pas à 100 %. »