Pavard : « Le PSG, c’est vraiment une grande équipe »

Samedi soir (21 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Benjamin Pavard, défenseur du club milanais, a évoqué cette finale.

Pour la deuxième fois de son histoire, le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Samedi soir, le club de la capitale affrontera l’Inter Milan sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich. Comme lors de celle contre le Bayern en 2020, le PSG verra Benjamin Pavard dans l’équipe d’en face. Dans une interview accordée à L’Equipe, l’international français a évoqué cette finale, la grande saison d’Ousmane Dembélé, son amitié avec Lucas Hernandez…

La finale

« Un match parfait pour moi ? Parfait s’il y a la victoire, oui. J’ai joué quatre ans à Munich, j’ai gagné beaucoup de titres là-bas, ce sera contre une équipe française… Après, je suis français, mais pas samedi (rires). »

Le PSG

« Il ne faut pas sous-estimer Paris. C’est vraiment une grande équipe qui le montre depuis plusieurs années. Mais je trouve que le PSG est encore plus constant cette saison. Ce groupe est très homogène, avec un super coach, l’un des meilleurs du monde pour moi. Son équipe joue très bien au ballon, c’est un plaisir à regarder, mais on ne la regardera pas samedi. Il va y avoir des moments où on va souffrir mais je ne me fais pas de soucis, on a des joueurs d’expériences qui ont l’habitude de ces moments. »

La finale de 2020

« C’était pendant le Covid, donc vraiment pas fou. En plus, j’étais blessé donc je n’ai pas joué. J’avais tenu à être dans le groupe quand même. Mais même avec le contexte, les émotions ont été extraordinaires. C’était un peu bizarre mais à la fin, tu te dis quand même qu’il n’y a rien de mieux, en club, que de gagner la Ligue des champions. J’étais déchaîné sur le banc, parce que je ne jouais pas et que j’essayais d’apporter un petit truc. Je voulais me faire entendre, montrer aux mecs qu’on était là pour eux. Inconsciemment, ça peut aider les joueurs qui sont sur le terrain. Quand tu es fatigué, et que tu vois les mecs à fond sur le banc de touche, ça peut t’apporter un peu d’énergie. »

Lucas Hernandez

« On est frères dans la vie. On est amis, toujours en contact. On a fait les équipes de France jeunes ensemble jusqu’à nos quatre années communes à Munich. On se parle très souvent au téléphone pour se donner des nouvelles. Bon, là, ce ne va pas être mon ami samedi. »

Présent à Paris pour assister à la demi-finale retour PSG / Arsenal

« J’étais en repérage (rires). Je suis allé voir le match, c’est vrai. D’ailleurs, j’ai été invité par Lucas et je voulais voir contre qui on allait jouer en finale. Je suis allé prendre les infos pour Inzaghi. Et alors, lui avez-vous donné des informations ? Non, rien du tout (rires). Il a regardé le match. Mais je suis allé à Paris pour voir mon ami jouer. C’était un bon match et on peut s’inspirer un peu de ça pour la finale. »

Dembélé, atout majeur du PSG ?

« Il n’y a pas qu’un joueur dans cette équipe. Paris a de supers éléments à tous les postes. Jusqu’au gardien, qui a été très critiqué, mais qui a été déterminant. Contre Arsenal, il fait deux arrêts au bout de cinq minutes. À 0-1, ce n’était pas le même match. Ce ne sera pas facile mais il faut faire attention à tout le monde. Ousmane fait une saison extraordinaire mais ce n’est pas surprenant. Il met simplement plus de buts. C’était une question de confiance pour lui. Quand tu enchaînes trois matches en marquant, ton cerveau capte ces moments et après, c’est presque automatique avec la confiance. »