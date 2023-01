Après une semaine sans match officiel, le PSG retrouvera la compétition ce lundi (20h45 sur beIN SPORTS) face au Pays de Cassel, à l’occasion des 16es de finale de Coupe de France. Et pour ce match, Christophe Galtier compte bien aligner une équipe compétitive.

Après une semaine marquée par un court voyage dans le Golfe persique à l’occasion du Qatar Winter Tour 2023, le PSG a retrouvé le chemin du Camp des Loges ce samedi afin de préparer le 16e de finale de Coupe de France face au club de Régional 1, l’Union Sportive du Pays de Cassel. Présent en conférence de presse ce samedi, le coach parisien, Christophe Galtier, a précisé qu’il alignera la meilleure équipe possible afin de retrouver certains automatismes à l’approche du grand rendez-vous européen face au Bayern Munich (14 février / 8 mars) : « La meilleure équipe possible sera alignée lundi, je veux retrouver des automatismes, de l’intensité, il n’y a aucune raison, et ce serait même un peu stupide, de faire un certain turn-over. Faire jouer les jeunes ? Il y a la possibilité des cinq changements et on verra l’évolution du score. Mais je ne peux pas avoir dit il y a quelques jours que l’on a besoin de travailler ensemble et mettre finalement une équipe composée en majorité de jeunes joueurs. »

La MNM alignée d’entrée ?

Comme annoncé par le technicien français, Keylor Navas débutera dans les cages comme lors du tour précédent face à Châteauroux (3-1). Présent à Riyad (Arabie saoudite) ce samedi afin de recevoir le prix du meilleur sportif arabe de l’année lors de la cérémonie des Joy Awards, Achraf Hakimi doit retrouver l’entraînement ce dimanche et prétend à une place de titulaire pour le match face au club amateur de Régional 1. Et avec l’absence sur blessure de Nordi Mukiele, le Titi, Timothée Pembélé, est aussi une solution envisageable sur le côté droit de la défense, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. La charnière centrale Marquinhos-Sergio Ramos pourrait être reconduite. À gauche, Nuno Mendes est pressenti pour retrouver une place de titulaire, après une absence de plusieurs semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Au milieu de terrain, Marco Verratti manque toujours à l’appel. Une belle occasion à saisir pour Renato Sanches. Dans l’entrejeu, le Portugais pourrait être accompagné par les deux Espagnols, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Enfin, en attaque, Christophe Galtier pourrait s’appuyer sur son trio offensif, Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi.