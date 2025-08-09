Pedri : « Ousmane Dembélé sort d’une saison exceptionnelle »

Le PSG et le FC Barcelone auraient pu s’affronter en finale de la Ligue des champions le 31 mai dernier. Si cette rencontre avait eu lieu, Pedri estime qu’elle aurait été serrée. Il a également encensé son ancien coéquipier du Barça, Ousmane Dembélé.

Le PSG et le FC Barcelone ont fait partie des meilleures équipes de la saison 2024-2025. Les deux clubs auraient pu se rencontrer en finale de la Ligue des champions. Si le PSG s’est qualifié et a finalement remporté la compétition, le Barça a lui été éliminé en demi-finale par l’Inter Milan (7-6 au cumulé). Dans une interview accordée à France Football, Pedri, le milieu de terrain des Blaugranas, a évoqué ce qu’aurait pu être une finale PSG / FC Barcelone. « Un PSG – Barça en finale ? Ça aurait été un match très serré. L’équipe avec la possession aurait pris le dessus. Personne ne sait comment ça se serait terminé. »

« Jouer avec Dembélé et Yamal est un vrai plaisir »

L’international espagnol a également évoqué sa place dans les meilleurs milieux du monde, en parlant de Vitinha. « Ce n’est pas à moi de dire qui est le meilleur. Il y a des gens mieux placés pour juger, notamment ceux qui votent pour les récompenses individuelles. C’est vrai qu’on parle beaucoup de moi et de Vitinha en ce moment. Au bout du compte, ce sont les gens qui décident, chacun a son avis. Ce qui est certain, c’est que lui comme moi, on a réalisé une belle saison. » Il a également décrit Ousmane Dembélé et Lamine Yamal, deux des favoris au Ballon d’Or. « Jouer avec eux est un vrai plaisir. Les deux ont mené une campagne incroyable, chacun dans leur style. Lamine est un joueur qui ose aller au duel, qui gère les un-contre-un avec une grande confiance. Il possède cette capacité de dribbler avec une aisance incroyable, comme s’il n’avait aucun défenseur en face. Il joue pour le plaisir et ça se voit. Il a un énorme potentiel et maîtrise très bien ses deux pieds, on n’est même pas sûr de savoir quel est son préféré. Cette saison, il a vraiment brillé. Par ses buts aussi (21 en 2024-2025), ce qui est nouveau pour lui. Quant à Dembélé, c’est un joueur très imprévisible, capable d’attaquer d’un côté comme de l’autre, ce qui le rend difficile à lire pour les adversaires. Lui aussi sort d’une saison exceptionnelle, il a été très souvent décisif. »