Pedro Miguel Pauleta retrouve satisfaction devant le PSG

La grande légende parisienne, Pedro Miguel Pauleta, retrouve sa ferveur devant ce Paris Saint-Germain ambitieux dirigé par Luis Enrique.

September 24, 2023

Au même niveau que les supporters assidus, Pedro Miguel Pauleta ne rate pas un épisode des saisons du Paris Saint-Germain. Et tout comme les supporters, le buteur portugais était frustré du tournant pris par le PSG ces dernières années. Depuis la nouvelle vague d’arrivées, et notamment celle de Luis Enrique, l’ancien joueur parisien semble envoûté par la direction du club en ce début de saison.

« J’ai à nouveau envie de regarder les matchs du PSG »

Dimanche soir, avant le grand Classique face à l’OM, l’homme aux 109 buts sous les couleurs parisiennes s’est exprimé au micro d’Amazon Prime, depuis le Parc des Princes : « Je suis très content de voir enfin un entraîneur au PSG qui affirme que l’équipe est plus importante que n’importe quel joueur. C’est quelque chose qui me plaît énormément. C’est le premier entraîneur que je vois à Paris depuis longtemps tenir de tels propos. En regardant l’équipe, on constate que tout le monde fait des efforts, et c’est crucial pour réaliser une belle saison. Comme vous le savez tous, le championnat de France est difficile, sans même parler de la Ligue des Champions. Lorsque je vois une équipe du PSG où chacun s’investit, où tout le monde court, peu importe le résultat, c’est ce qui compte pour moi. Je ne sais pas si Luis Enrique va réussir, mais une chose est sûre, c’est que j’ai à nouveau envie de regarder les matchs du PSG. Il y a eu d’autres années où je n’avais plus cette envie. C’est un club que j’ai appris à aimer, j’y ai passé 5 ans, je l’adore et quand je vois une équipe où tout le monde fait les efforts, où tout le monde court, peu importe le résultats c’est ce qui compte pour moi. »