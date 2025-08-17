Pedro Miguel Pauleta sous le charme du PSG de Luis Enrique

Légende du PSG, Pedro Miguel Pauleta suit toujours les matches de son ancien club. L’ancien attaquant n’a pas caché son admiration pour le PSG de Luis Enrique.

Ce dimanche matin, le PSG a officialisé son troisième maillot, inspiré de l’univers graphique T90 qui avait marqué le début des années 2000. Gonçalo Ramos, Joao Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery étaient les têtes d’affiche de la présentation de cette nouvelle tunique. Ils étaient accompagnés par la légende Pedro Miguel Pauleta. L’Aigle des Açores, qui a achevé sa carrière au PSG en 2008, suit toujours de près le dernier club de sa carrière (2003-2008, 211 matches, 109 buts). À l’issue de la soirée de présentation du maillot, l’ancien attaquant s’est confié aux médias. Dans des propos relayés par L’Equipe, Pedro Miguel Pauleta s’est dit impressionné par le PSG de Luis Enrique.

« C’est une fierté pour tout supporter de les voir jouer »

« C’est une équipe qui a fait une énorme saison, avec une grande qualité de jeu et des joueurs ayant un immense talent. Ils ont très envie de porter le maillot du PSG. Ils ont formé une vraie équipe avec le staff et les employés, tout le club. C’est une fierté pour tout supporter de les voir jouer. Je suis sûr que ça va continuer cette année. » La légende du PSG s’est aussi réjouie de la forte présence portugaise dans l’effectif du PSG. « Je les connaissais avant même leur arrivée à Paris. Ils ont commencé à jouer en sélection de jeunes dès 15 ans. C’est une fierté pour moi de voir quatre joueurs (Gonçalo Ramos, Vitinha, Joao Neves et Nuno Mendes) du PSG être si importants. Ils ont des qualités humaines et professionnelles énormes. Il y a une grosse communauté de Portugais à Paris. J’espère qu’ils vont rester très longtemps au PSG. » Pedro Miguel Pauleta a aussi évoqué le rôle de Gonçalo Ramos. « Je ne veux pas dire qu’il n’est qu’un remplaçant. Il est très important pour l’équipe et l’a prouvé mercredi soir. Dans un club comme le PSG, qui joue toutes les compétitions avec l’envie de les gagner, il faut des mecs comme lui, qui seront toujours pareils quel que soit leur temps de jeu. Qu’il joue 10, 20 ou 90 minutes, tu vois chaque fois son envie et ce qu’il apporte. C’est ça qui fait la grande équipe qu’est aujourd’hui le PSG. »