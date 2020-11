Pedros : "Tuchel n’a pas l’air de se satisfaire de Paredes et Danilo"

Les saisons passent mais le débat sur la sentinelle idéale pour le PSG ne s’éteint pas. Marquinhos continuant de dépanner à l’occasion. A priori, pour le match mercredi à Old Trafford contre Manchester United, deux hommes sont en concurrence : Danilo Pereira et Leandro Paredes. Mais aucun des deux ne semblent convaincre Thomas Tuchel. C’est le sentiment de Reynald Pedros, ancien milieu offensif devenu consultant pour Canal Plus et Europe 1, exprimé dans Le Parisien.

“Danilo prend moins de risques techniquement. Ils n’ont pas le même gabarit. Il est athlétique, un peu lent dans la démarche. S’il s’excentre de son axe, ça peut devenir compliqué. Il a besoin de rester devant la défense. C’est quelque chose qui manque à Paris, qui a des joueurs très offensifs. Après, Paredes est plus à l’aise, il peut apporter des décalages par la passe, le jeu long. Ce sont deux joueurs qui devraient apporter des garanties à Thomas Tuchel, mais il n’a pas l’air de s’en satisfaire“, commente Reynald Pedros. L’ancien Canari ne pensant pas que la place de choix de Leo Paredes dans le vestiaire soit un avantage : “Quand on fait une équipe, on met les meilleurs joueurs possible, sans se soucier des copinages. On pense plutôt à des associations fortes. S’ils sont potes, tant mieux. La qualité passe avant tout. Après, un joueur un peu vicieux, expérimenté, peut être recherché, mais lorsqu’il entre contre Marseille pour se faire expulser aussitôt, Tuchel est le plus déçu.”